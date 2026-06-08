Incendio DELCA. Scuole chiuse martedì’ 9 giugno. Gli ultimi aggiornamenti

Written by Redazione• 8:58 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE, Vicopisano

VICOPISANO – In relazione all’incendio che ha interessato questa mattina l’azienda Delca Energy nell’area

industriale del Comune di Vicopisano è stato immediatamente attivato il Centro Coordinamento

Soccorsi presso la Prefettura.

Alla riunione del C.C.S, oltre al Presidente della Provincia ed ai Sindaci dei Comuni di Pisa,

Vicopisano, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Calci, hanno preso parte il Comandante

Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore di ARPAT Dipartimento di Pisa, il referente della USL

Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, della

Polizia Stradale e della Polaria, i rappresentati del Servizio 118, dell’A.O.U.P., della 46esima

Brigata Aerea, del Reggimento Logistico Folgore, di ENAC, TERNA Spa, di E-Distribuzione e di

Autolinee Toscane e Acque Spa.

L’incendio ha riguardato circa 2.500 tonnellate di rifiuti plastici stoccati all’interno di una struttura

di 5.000 metri quadri. Sul posto sono intervenute n.35 unità dei Vigili del Fuoco, arrivate in zona

anche dai Comandi di Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Prato e Pistoia. Nell’immediatezza dell’accaduto il Comune di Vicopisano ha disposto l’evacuazione precauzionale dell’area industriale dove si è verificato l’evento.

Sotto il coordinamento della Prefettura, sono state condivise, sulla base dei contributi tecnici forniti

dalla USL e da ARPAT, alcune misure precauzionali da adottare in attesa che le operazioni di

spegnimento siano completate e siano disponibili precisi elementi analitici e modellistici, validati da

Arpat. In tale fase le valutazioni sanitarie e le raccomandazioni devono intendersi preliminari, conservative

e non geograficamente stratificate.

In relazione a quanto sopra il Dipartimento di Prevenzione di USL Nord ovest ha trasmesso le indicazioni che si allegano per i Comuni della zona pisana interessata. Infine, non sono state previste limitazioni per la circolazione del trasporto pubblico locale, né per le attività aeroportuali che proseguiranno regolarmente.

In seguito al protrarsi delle operazioni di spegnimento dell’incendio, sviluppatosi nella zona industriale di Lugnano – Noce nella mattina di lunedì 8 giugno, il Sindaco Matteo Ferrucci (aggiornando l’ordinanza n.120 del giorno 8 giugno 2026) ordina a tutta la popolazione, in via cautelativa e precauzionale

Chiusura delle scuole e dei servizi educativi di ogni ordine e grado per il giorno martedì 9 giugno 2026.

Chiudere e mantenere chiuse porte, finestre e ogni altra apertura delle abitazioni, degli uffici e dei luoghi di lavoro o di ritrovo.

Disattivare, ove possibile, gli impianti di condizionamento, di aerazione e di ventilazione meccanica che prevedono l’immissione o il prelievo di aria dall’esterno.

Limitare le uscite, lo stazionamento e le attività lavorative all’aperto (compresi i mercati) ai soli casi di assoluta, comprovata e inderogabile necessità.

Sospendere ogni attività sportiva, ludica e ricreativa all’aperto.

Non consumare ortaggi – in particolare a foglia larga – coltivati all’aperto nelle aree interessate. Lavare bene frutta e verdura prima del consumo; proteggere gli alimenti conservati all’aperto o non chiusi.

Mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all’interno di locali chiusi, provvedendo altresì a proteggere le loro scorte di cibo e acqua da eventuali ricadute di ceneri o fumi.

Gli operatori del settore alimentare e/o aziende agricole devono proteggere materie prime, alimenti e mangimi da esposizione all’ambiente esterno; evitare la lavorazione o esposizione all’aperto di prodotti alimentari; adottare misure per prevenire la contaminazione di superfici, attrezzature e materiali.

Il Sindaco ordina, altresì, fino alle ore 12:00 di martedì 9 giugno 2026 (salvo proroga):

9. Divieto di attività lavorativa nell’area artigianale della piana di noce e chiusura di via Matteotti, via Puccini e via Masaccio.

10. Chiusura della

piscina comunale di Uliveto Terme.

L’ordinanza è stata aggiornata anche in seguito alle indicazioni sanitarie preliminari del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovestche ringraziamo, unitamente ad Arpatoscana, che eseguirà tutti i controlli e le campionature necessari.

Operazioni di spegnimento dell’incendio

Sono intervenute sul posto 36 squadre di vigili del fuoco provenienti dalle province di Pisa, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Livorno e Massa.

Le operazioni continueranno tutta la notte supportate, con uomini e mezzi, come nella giornata odierna, dalla

46a Aerobrigata di Pisa.

Viabilità, al momento la Provinciale Vicarese è aperta (

ma si raccomanda di lasciare quanto più possibile le strade libere per agevolare il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza!),

restano chiusi gli accessi principali alla zona industriale di Lugnano-Noce ovvero via Masaccio, via Matteotti e via Puccini.

Sorveglianza Notturna tutta la notte, dalle 20:00 dell’8 giugno alle 8:00 del 9 giugno, carabinieri e polizia presidieranno gli accessi alla zona industriale

per evitare l’accesso di persone non autorizzate ed eventuale sciacallaggio.

Un grande ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale a tutti i volontari e a tutte le volontarie che hanno attivamente sostenuto le squadre dei vigili del fuoco per tutta la giornata e continueranno a farlo finché ci sarà bisogno con spirito di servizio e dedizione: Misericordia Vicopisano, Croce Rossa Italiana – Comitato di Uliveto Terme, Associazione Nazionale Carabinieri, Guardie Volontarie ArciCaccia e Guardie Volontarie EnalCaccia.

Last modified: Giugno 8, 2026