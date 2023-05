Elly Schlein chiude la campagna elettorale di Martinelli: “Pisa ha bisogno di un cambiamento”

Scritto da Antonio Tognoli• 7:47 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – A chiusura della Campagna Elettorale in vista delle consultazioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio prossimi, si è recata oggi pomeriggio a Pisa la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per sostenere la Candidatura a Sindaco di Paolo Martinelli,quale leader della Coalizione di Centro Sinistra composta dalla Lista Civica La Città delle Persone, Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa e Movimento Cinque Stelle.

di Giovanni Manenti

Prima di salire sul palco allestito in un Largo Ciro Menotti gremito di pubblico,l’On. Schlein si è intrattenuta con gli Organi di informazione per chiarire la posizione del suo Partito min ordine alle prossime elezioni comunali, sottolineando: “Quella che sti sta per svolgere a Pisa è una partita appassionante e decisiva, in quanto vi è bisogno in questa città di un cambiamento dopo cinque anni di amministrazione di Centrodestra, ragion per cui è stato fatto un percorso importante, basato sulla partecipazione e con un Candidato strepitoso quale Paolo Martinelli che ha saputo radunare attorno a sé una coalizione che ha un’idea chiara su cosa si debba fare per migliorare la qualità della vita delle persone, visto che noi mettiamo al centro la cura della comunità, con ciò intendendo la salute, la sanità di prossimità e le politiche sociali a sostegno dei soggetti più fragili e che hanno maggiormente sofferto durante la pandemia. Oltre a ciò – conclude la Segretaria del Partito Democratico- “vi è da considerare l’aspetto relativo al lavoro di qualità, specie in una città come Pisa che ha dei punti di eccellenza straordinari che meritano di essere valorizzati ben di più di come è stato fatto in questi anni, senza dimenticare la questione riguardante il Clima, per la quale andremo a chiedere ai Candidati Sindaci che speriamo possano vincere già al primo turno di domenica e lunedì prossimi, di creare una Comunità Energetica in ogni Comune d’Italia in quanto è necessario abbassare le bollette, ne abbiamo bisogno dopo la crisi energetica che ha colpito duramente le Imprese e le Famiglie, così come sono d’accordo con Giuseppe Conte sul fatto che qui a Pisa si sia costituita una bella coalizione con un programma condiviso mettendoci d’accordo su quali fossero le priorità, sperando di poter veicolare tale sistema in molte altre realtà“.

