Michele Conti: “Meritiamo la conferma per quello che abbiamo fatto”

Scritto da admin• 11:02 pm• Pisa, Politica, Tutti

MARINA DI PISA – In Piazza delle Baleari a Marina di Pisa, il Sindaco uscente Michele Conti ha concluso la sua Campagna Elettorale quale Candidato della Coalizione di Centrodestra in vista delle Consultazioni Elettorali di domenica 14 e lunedì 15 prossimi.



di Giovanni Manenti

Il Sindaco ha ribadito quanto di buono fatto nei cinque anni di Amministrazione, sottolineando: “Siamo stati ad ascoltare le esigenze dei cittadini, senza fare promesse campate in aria, ma cercando di dare risposte concrete alle loro richieste, come Marina di Pisa è una chiara dimostrazione, avendo riqualificato Piazza delle Baleari e Piazza Gorgonia ed aver acquisito Piazza Viviani per la quale verrà completata la relativa qualificazione nel corso della prossima estate”.

“Ma ciò rappresenta solo la punta dell’iceberg delle opere realizzate, basti pensare al Parco Europa ed al Parco Stampace recentemente inaugurato, al pari del Ponte ciclopedonale che collega i Quartieri di Riglione e Cisanello, il tutto in un’ottica che ha sempre visto privilegiare l’interesse dei cittadini rispetto a quelli personali, al contrario di chi aveva monopolizzato Palazzo Gambacorti e Palazzo Pretorio per interessi di Partito, senza dimenticare quanto abbiamo ereditato dalla precedente Amministrazione in termini di contenziosi che abbiamo definito sia per il parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio Emanuele II che per la struttura della Sesta Porta e che erano gravati sul bilancio familiare dei singoli cittadini”.

‘Ecco perché”, conclude Michele Conti, “ritengo che il buon Governo messo in pratica in questi 5 anni meriti la fiducia per la conferma, garantendo il massimo impegno per portare a termine quanto ancora c’è da fare nella nostra visione di una città protesa verso il 2050 affinché Pisa diventi a tutti gli effetti sempre più attrattiva dal punto di vista turistico ed un esempio sotto il profilo della mobilità sostenibile seguendo il modello europeo”.

Last modified: Maggio 12, 2023