Alessandro Bargagna (Lega): “Promuoverò l’attività di Pet Therapy sul territorio”

PISA – “Uno dei miei obiettivi nei prossimi cinque anni di mandato sarà quello promuovere progetti per la Pet Therapy”, afferma il Candidato Consigliere Alessandro Bargagna della Lega.

“Una cosa molto importante da sottolineare è che la Pet Therapy viene vista come un nuovo settore di ricerca scientifica, nella quale vengono valutati gli aspetti positivi del rapporto uomo-animale, con lo scopo di migliorare la salute dell’uomo. In quest’ultimo periodo sono stati fatti molti passi avanti nel campo medico, dove numerosi studi, oggi comprovati da sempre più numerose esperienze, hanno rilevato che il rapporto uomo-animale produce un effettivo miglioramento dello stato di salute dei pazienti. Il tema del benessere e della salute animale, ha subito negli anni una profonda trasformazione culturale acquisendo una valenza sempre maggiore per la collettività che ne riconosce, finalmente l’enorme valore sociale, educativo e terapeutico specie degli animali d’affezione – prosegue Bargagna – un animale da compagnia è in grado di offrire un amore senza confini e un’approvazione incondizionata. I fruitori dei servizi di Pet Therapy, sono molteplici e varie sono le condizioni problematiche di salute che trovano giovamento con questo tipo di attività, quali ad esempio autismo e Alzheimer”.

“La Pet Therapy è una forma di terapia che si basa sul contatto con gli animali e che si dimostra particolarmente utile con i bambini disabili. La pet therapy non va a sostituire le terapie tradizionali, né il sostegno psicologico, ma rappresenta un più, un intervento dolce da affiancare alle consuete attività terapeutiche. Nel caso delle persone con disabilità, e dei minori in particolare, si rivela un approccio molto produttivo quando si rifiutano le cure e non si ha una partecipazione attiva alle pratiche mediche. Il contatto con un animale è rassicurante, perché si basa su gesti semplici che si ripetono e producono serenità e un senso di rilassamento, oltre a stimolare il desiderio di giocare. Inoltre la terapia con gli animali si può fare sia in ospedale che fuori, ad esempio portando il bambino a cavallo” – conclude Bargagna

