Elisabetta Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco): “Pieno sostegno al Distretto Rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa”

Scritto da admin• 10:06 am• Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – “È notizia recente approvata nell’ultimo consiglio comunale l’approvazione all’unanimità del distretto rurale del Monte Pisano e della Piana Pisana. Nascerà una nuova Associazione senza scopo di lucro che definirà le strategie territoriali integrate”, lo afferma Elisabetta Mazzarri, Consigliera di minoranza della Lista Civica Boggi Sindaco.

“L’obiettivo principale sarà la valorizzazione delle risorse locali per favorire lo sviluppo sostenibile delle produzioni agroalimentari, le attività che lo sostengono, le politiche e i programmi coerenti con la tutela dell’ambiente e delle tradizioni storico culturali. Potranno partecipare imprese e soggetti pubblici e privati, le associazioni di categoria più rappresentative, facendo sì che dopo una analisi socio-economica sintetica della situazione esistente, si lavori tutti per le prospettive evolutive. Ritengo l’iniziativa che troverà nel soggetto Greengea il coordinatore tecnico burocratico del progetto – continua Mazzarri – un segno di buon auspicio soprattutto per il territorio di San Giuliano Terme che ovviamente insieme ai comuni di Pisa, Calci, Vecchiano, Vicopisano, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest , C.I.A. Etruria, Federazione Provinciale Coldiretti Pisa, CNA associazione territoriale di Pisa e Strada dell’Olio dei Monti Pisani sarà protagonista di un’operazione totalmente trasversale politicamente e finalizzata alla creazione di una rete in grado di valorizzare le eccellenze locali e intercettare fondi europei atti a stimolare e proteggere le produzioni agricole e le bellezze naturalistiche dei territori in un’ottica imprenditoriale che garantisca ricadute di tutela ed economiche a livello locale. Il territorio di San Giuliano Terme in particolare potrà beneficiare dell’iniziativa in quanto da sempre è un territorio a vocazione agricola (ricordiamo la storica coltivazione dello spinacio e il tentativo di recupero del fagiolo zolfino) e dovrebbe lavorare in modo robusto per creare una filiera proficua fatta di turismo gastronomico naturalistico termale premiando i tanti agricoltori e le attività ricettive dando vita ad un circuito virtuoso produttivo di bellezza e benessere economico. Invito pertanto – conclude Mazzarri – i soggetti interessati ad informarsi sul progetto e a prenderne parte”.

Last modified: Settembre 25, 2024