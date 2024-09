Concerto dedicato a Vivaldi a Marina di Pisa promosso dal Laboratorio di Eugenio

Scritto da admin• 9:50 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Un laboratorio come una casa. “Però comune” sottolineano i familiari. E’ nato il “Laboratorio di Eugenio”, lo spazio e la realtà operativa in cui dare continuità a tutto ciò che stava portando avanti Eugenio Tursi, scomparso a 32 anni, in un incidente stradale sul viale D’Annunzio all’alba del 19 febbraio 2023.

Lui non è più con noi come prima, ma restano, non solo il ricordo, ma anche e soprattutto i pensieri, le parole e le opere di un giovane che ha fatto della generosità e della disponibilità la propria cifra distintiva: “Il laboratorio sarà il luogo in cui speriamo di veder nascere e crescere nuove progettualità ed idee con l’ambizione di raggiungere risultati visibili, utili e, quindi, vicini al modo di Eugenio di aiutare tutte e tutti senza nulla chiedere in cambio: è un progetto complesso, ma anche entusiasmante, come complesso ed entusiasmante era Eugenio” dice la famiglia , ossia la sorella Matilde, la mamma Donatella e il babbo Verter. Sì, sono stati proprio loro a promuovere il laboratorio, ma da subito insieme a tantissimi compagni di strada e amici che avevano conosciuto Eugenio e che hanno scelto di rimanergli accanto, portando avanti il suo modo di vivere le sue idee.

Il “Laboratorio di Eugenio”, dunque, è già una realtà e per domenica sera (ore 21.15, ingresso libero), nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Marina di Pisa, ha organizzato e promuove il concerto corale e strumentale dedicato a Vivaldi. Lo fa insieme al Circolo culturale “San Francesco” e alle Acli provinciali di Pisa e Lucca ad Acli “Artespettacolo”, oltre all’unità pastorale del Litorale e alla Filarmonica Pisana. “Che c’entriamo noi? Semplice: eravamo e siamo amici di Eugenio dato che le Acli di Marina di Pisa erano anche il suo circolo – spiega il presidente delle Acli provinciali di Pisa e Lucca Andrea Valente-. Ci saremo domenica e ogni volta che ce ne sarà bisogno: Verter, Donatella e Matilde sanno di poter contare su di noi”. Sul palco si esibiranno il solista Michele Pierattelli, l’orchestra “Pisa Sinfonietta” dell’associazione culturale San Francesco ed il coro della Filarmonica Pisana, diretti da Giovanni Del Vecchio.

Nell’occasione verranno lette alcune poesie e brani da “L’importanza di un abbraccio” e “A te. Di te. Per noi. Per me” i due libri scritti, rispettivamente, da Verter e Matilde Tursi a cura di Alessandro Scarpellini.

Last modified: Settembre 25, 2024