Iterpro e la pisana Kode collaborano per rivoluzionare la gestione dei dati sportivi nel calcio

Iterpro, piattaforma leader nella gestione dei dati sportivi, dà il via alla

collaborazione con Kode, l’azienda pisana di creatori di soluzioni di Data Analytics e AI da oltre 10 anni, per lanciare nuovi servizi che facilitino allenatori e tecnici nella pianificazione degli allenamenti basata sui dati.



Grazie ad una nuova area avanzata di visualizzazione dei dati, sviluppata in collaborazione con Kode, allenatori e professionisti delle società sportive potranno approfondire l’analisi dei dati sportivi del proprio club e ottenere le informazioni essenziali alla gestione e analisi dell’allenamento quotidiano con cui potranno delineare la strategia ottimale per migliorare le prestazioni dei propri giocatori.

Con questa innovazione, Iterpro e Kode introducono un nuovo servizio di consulenza, dedicato alla creazione di dashboard personalizzate per ogni cliente. Sfruttando l’Open API di Iterpro, questo servizio consentirà di incrociare trasversalmente i dati provenienti da varie tecnologie e dipartimenti del club. La partnership mira a stabilire un nuovo standard nella gestione dei dati sportivi. Con la continua evoluzione della tecnologia nello sport, piattaforme come Iterpro saranno essenziali per i club che

vogliono rimanere competitivi. Con gli strumenti di visualizzazione di Kode, Iterpro non si limita a stare al passo con il futuro dello sport, ma contribuisce a definirlo.

