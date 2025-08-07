Pisa SC, seconda tappa tedesca: ad Augusta per il test con l’FC Augsburg

PISA – Prosegue senza sosta la tournée estiva del Pisa Sporting Club in terra tedesca. Dopo l’amichevole disputata martedì a Leverkusen, la squadra nerazzurra si è trasferita ad Augusta, dove oggi pomeriggio è in programma una seduta di allenamento presso la Paul-Renzi Academy, centro sportivo dell’FC Augsburg.
Proprio contro il club bavarese andrà in scena il secondo test match settimanale, fissato per venerdì 8 alle ore 17. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su FCA TV, la piattaforma ufficiale del club tedesco, accessibile acquistando un pass giornaliero al costo di 3,99 euro (fca07.com/FCATV_FCAPSC).
Al termine dell'incontro, sabato, la comitiva nerazzurra farà rientro in Italia con un volo da Monaco di Baviera diretto all'aeroporto "Galilei" di Pisa, concludendo così la seconda fase del precampionato.