“Ecce Homo”, un’esperienza sensoriale unica tra fede e tecnologia al PalaTodisco

SAN GIULIANO TERME – Il PalaTodisco apre le sue porte a un evento straordinario: da lunedì 31 marzo 2025, il pubblico potrà immergersi nel percorso artistico e sensoriale “Ecce

Homo”, una mostra a ingresso libero che fonde arte, spiritualità e innovazione tecnologica.

L’idea nasce da Donato Antonio Todisco, presidente del Gruppo Todisco, che ha voluto

donare alla comunità un’opportunità di riflessione profonda, intrecciando storia e cultura.

“Ecco l’Uomo, questo è il punto di partenza della mia riflessione”, afferma Todisco. “Ad un

certo punto della mia vita ho sentito intimamente il dovere di testimoniare la mia fede.

Siamo proprio noi laici a dover suscitare la passione per Gesù Cristo.”

Un progetto nato in collaborazione con Don Emanuele Morelli, direttore della Caritas

diocesana, che descrive così l’esperienza: “‘Ecce Homo’ è un viaggio multisensoriale da

gustare con lentezza, attraverso immagini in movimento, musica e parole che ci portano a

raccoglierci di fronte all’uomo che muore per amore. Gesù, amore non amato ma capace

di amare fino alla fine, rimane la provocazione più forte. Grazie a Donato Todisco

possiamo vivere per il secondo anno questa esperienza unica.“

UN PERCORSO IMMERSIVO TRA SACRO E ARTE. Nove stazioni sensoriali guideranno i visitatori attraverso i momenti salienti della Passione di Cristo, raccontando il dolore terreno del Figlio di Dio e aprendo un dialogo intimo tra divino e umano. Una statua, realizzata appositamente per l’evento, incarnerà il significato più profondo della mostra. Patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di San Giuliano Terme, la mostra è stata curata dallo staff del Pala Todisco le scenografie curate dall’Ing. Claudio Mazzucchelli (CM Srl) e i disegni dell’artista Marina Zunino. Un lavoro di ricerca e innovazione che integra grafica, esperienza, emozione e narrazione in un allestimento tecnologicamente all’avanguardia.

IL VALORE CULTURALE DELLA MOSTRA. Matteo Cecchelli, sindaco di San Giuliano Terme, sottolinea il successo dell’iniziativa: “La seconda edizione di questa mostra conferma l’importanza culturale del Pala Todisco, nato dalla riqualificazione di un’area abbandonata e oggi centro di eventi di grande valore artistico e spirituale.” Angela Pisano, assessora alla Cultura, ribadisce il ruolo chiave della mostra nel panorama culturale locale: “‘Ecce Homo’ è un appuntamento unico che arricchisce l’offerta artistica e spirituale della nostra comunità, contribuendo a rendere San Giuliano Terme un luogo permeabile alla cultura.“

L’ASCENSIONE: UN FINALE STRAORDINARIO. Il momento culminante dell’esperienza sarà la spettacolare rappresentazione dell’Ascensione di Cristo, ricreata virtualmente con effetti di luce e proiezioni immersive. Cristo apparirà come un ologramma, ascendendo al Cielo in una fusione perfetta tra tradizione e tecnologia. Una scenografia suggestiva, con tulle sospesi e un’atmosfera solenne, trasporterà il pubblico nel cuore della storia sacra.

MOSTRA COLLATERALE: CAPOLAVORI DEL SACRO. Nel foyer del Pala Todisco sarà possibile visitare un’esposizione collaterale curata dal Dott. Francesco Corsi di Artingenio. Tra le opere in mostra, i capolavori di Francesco Mori, autore delle vetrate del Battistero in Piazza dei Miracoli, Silvestro Pistolesi e altri artisti di grande rilievo. “Eccellenti visioni” che elevano lo spirito e ci conducono verso la bellezza del messaggio cristiano.

INFO E ORARI. La mostra “Ecce Homo” sarà visitabile dal 31 marzo al 18 aprile 2025:

Lunedì-venerdì: 14:00-17:30. Sabato e domenica: 14:00-18:30

Per le scuole sarà possibile prenotare visite guidate. Per informazioni: info@palatodisco.it Tel. 0508061382. Un viaggio tra fede, arte e innovazione: “Ecce Homo” vi aspetta al Pala Todisco.

Last modified: Marzo 27, 2025