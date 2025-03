Sosta alle spalle, comincia l’ultimo rush: Pisa e Spezia per la A, Samp e Carrarese per salvarsi. Questa sera torna Serie B Social Club sulla pagina Facebook di Pisanews

Written by admin• 9:34 am• Pisa SC

PISA – L’ultima sosta dell’anno è ormai alle spalle e il week-end di campionato si fa sempre più vicino. Lo Spezia in campo contro il Brescia per tenere viva la lotta promozione, il Pisa a Cosenza prova a difendersi, mentre Carrarese e Sampdoria vanno alla caccia di punti importantissimi per la lotta salvezza. Questo e molto altro nella puntata di questa sera di Serie B Social Club, che torna in onda alle ore 21 come ogni giovedì sera.

Scontro diretto quasi decisivo per la Sampdoria, in campo sabato contro il Frosinone, mentre per la Carrarese l’ostacolo sarà il Bari. Tanti incroci tra chi lotta per la salvezza e chi per la promozione anche in questo turno di campionato, il 31esimo della stagione. Con 24 punti ancora a disposizione tutto è possibile in una B che più volte ha cambiato faccia in questo campionato, che ora arriva al rush finale: otto gare in poco più di un mese per sapere la verità.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi potrà comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!

