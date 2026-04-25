Due feriti nello scontro tra due auto

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 22:47 di venerdì 24 aprile in via Valdera Sud, nel comune di Pontedera, a seguito di un incidente stradale.
Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate. Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario intervenuto sul posto.
La squadra ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.
Presenti sul posto anche il 118 e le Forze dell’Ordine per i rilievi di competenza.Last modified: Aprile 25, 2026