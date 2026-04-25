Parma – Pisa, la presentazione della partita e le probabili formazioni

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PISA – Il Pisa a meno di un anno dalla storica promozione in serie A ottenuta il 4 maggio scorso al San Nicola di Bari, scende in campo al Tardini di Parma per evitare già oggi, 25 aprile (ore 15) la retrocessione matematica in serie B.

di Antonio Tognoli

QUI PISA . Contro il Parma ci sarà il debutto del nuovo Ds Leonardo Gabbanini che in una settimana assai turbolenta è succeduto all’esonerato ormai ex Ds Vaira. Di fronte al Tardini, il Parma di Cuesta a 39 punti in classifica, che con una vittoria sui nerazzurri potrebbe già ottenere questa sera la salvezza matematica. Il pallone racconta che proprio a Parma il Pisa ha ottenuto la sua ultima vittoria in serie A, nel marzo del 1991 che porta le firme di Padovano (doppietta) e Neri, in quello che fu un pirotecnico 3-2 con in panchina Luca Giannini. Tornando al presente i nerazzurri affronteranno questa sfida orfani di Tramoni e Durosinmi, che nell’ultimo allenamento si sono fermati per un problema muscolare. Ai box anche Marin e Denoon. Il tecnico Hiljemark a fronte di queste defezioni dopo tre settimane di assenza ha riabilitato tra i convocati Iling-junior e Lorran. Il tecnico svedese dovrebbe confermare il blocco difensivo. Davanti a Semper linea a tre formata da Calabresi, capitan Caracciolo e Canestrelli. Tanti dubbi sulla mediana con Hojholt e Aebischer favoriti su Loyola e Vural. Sulle fasce ballottaggio a destra tra Tourè e Leris con la conferma sulla corsia mancina di Angori. In attacco con l’assenza di Durosinmi, il tecnico svedese potrebbe optare per l’inserimento di Piccinini al fianco di Moreo con Meister unica punta.

QUI PARMA. Tutti a disposizione o quasi per questa che dovrà fare a meno di Frigan e Cremaschi. Davanti a Suzuki dovrebbero essere schierati Troilo e Circati, ballottaggio per il terzo centrale tra Ndiaye e Valenti, con il primo favorito sul secondo. A centrocampo il tecnico Cuesta non dovrebbe variare niente con ormai il consolidato terzetto formato da Keita, Bernabé e Nicolussi Caviglia. Sugli esterni agiranno Valeri a sinistra e capitan Delprato a destra, In attacco, confermato Strefezza, con Pellegrino recuperato dall’infortunio.

PARMA – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): 31 Suzuki; 15 Del Prato, 39 Circati, 37 Troilo, 3 Ndiaye, 14 Valeri; 10 Bernabè, 41 Nicolussi Caviglia, 16 Keita; 7 Strefezza, 9 Pellegrino. A disp. 40 Corvi, 66 Rinaldi, 29 F. Carboni, 5 Valenti, 27 Britschgi, 63 Mena Martinez, 24 Ordonez, 8 Estevez; 22 Sorensen, 11 Almqvist, 21 Oristanio, 17 Ondrejka, 23 Elphege. All. Carlos Cuesta.

PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 20 Aebischer, 8 Hojholt, 3 Angori; 32 Moreo, 36 Piccinini; 9 Meister. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 39 Albiol, 7 Leris, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 21 Vural, 35 Loyola, 19 Iling-junior, 21 Stengs, 81 Stojilkovic, 99 Lorran. All. Oscar Hiljemark.

ARBITRO: Andrea Calzavara della sezione di Varese. Assistenti: Trinchieri-Fontani. Quarto uomo: Ayroldi. VAR Giua AVAR Abisso.

Last modified: Aprile 25, 2026