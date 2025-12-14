Peccioli amplia il MACCA con una nuova opera di arte pubblica in via Risorgimento

Written by admin• 5:09 pm• Peccioli, Attualità

PECCIOLI- Il Comune di Peccioli prosegue il percorso di valorizzazione culturale e urbana del territorio attraverso nuove forme di arte pubblica. Con una delibera approvata dal Consiglio comunale il 26 novembre 2025, l’Amministrazione ha dato mandato agli uffici di avviare le procedure per la stipula di un accordo con il Condominio “La Marina”, finalizzato alla concessione d’uso di un muro lungo via Risorgimento.

La superficie sarà destinata alla realizzazione di un intervento artistico che entrerà a far parte del MACCA – Museo di Arte Contemporanea a Cielo Aperto, in coerenza con le strategie di rigenerazione culturale e sociale previste dal Masterplan comunale.

La proposta nasce dalla collaborazione con Belvedere S.p.A. e porta la firma dell’illustratrice Carol Rollo, già coinvolta nella “mappa di comunità” realizzata con il Touring Club Italiano. Il concept interpreta il legame tra periferia e centro storico attraverso un percorso simbolico popolato da figure umane e animali, metafora del cammino condiviso della comunità verso il cuore del paese.

Il progetto prevede anche un laboratorio partecipato con il coinvolgimento di bambini e ragazzi delle scuole del territorio, chiamati a contribuire alla realizzazione di una parte del murales.

Con l’approvazione della delibera, il Comune potrà ora procedere alla definizione degli accordi e alle successive fasi tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell’opera, rafforzando ulteriormente il ruolo di Peccioli come laboratorio di innovazione culturale e integrazione tra arte, spazio pubblico e comunità.

Last modified: Dicembre 15, 2025