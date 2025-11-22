Domenica 23 novembre 2025 Teatro comico e musica con “Amerikaos” al Teatro Verdi di Casciana

Written by admin• 11:24 am• Pisa, Casciana Terme Lari, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCIANA TERME LARI – Domenica 23 novembre alle 18,00 con Guascone Teatro presenta ‘Amerikaos’, di e con Andrea Kaemmerle e con Marco Vanni (sax e clarinetto), Mirko Capecchi (contrabbasso), Emiliano Benassai (pianoforte e fisarmonica) e Andrea Barsali (chitarra).

La stagione va dal 22 novembre 2025 al 17 gennaio 2026, tra appuntamenti di teatro per grandi e piccini, musica gospel e sinfonica. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme – Lari. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle con cui è nata la stagione che da anni viaggia nel segno della continuità. Con profondi e stabili legami con il territorio.

Lo spettacolo – Ogni grande viaggio inizia con un passo, il primo, ma soprattutto inizia ancora prima nella fantasia, la prima volta che si sogna di partire. La vera storia di cinque scalcinatissimi esseri umani, piccoli criminali costretti dal 900 a sognare l’America. L’incontro tra la musica delle bande ottomane/balcaniche con le prime blues band a stelle e strisce, le osterie, le lacrime e le valige di cartone, sono bosco fertilissimo per la comicità filosofica, la cialtroneria sbruffonesca e commossa dello Svejk di Kaemmerle che mai come in questo spettacolo si perde nei pertugi più nascosti ed intimi dell’animo umano. Il testo dello spettacolo si abbevera alle cronache del tempo: diari di viaggio, romanzi, letteratura di paesi diversi. Il mondo vissuto lungo la spina dorsale Belgrado-Trieste-New York. Amerikaos vive di risate, matrimoni, ricette afrodisiache, ironia yddish, mafia, emigrazione, bugie, sogni di gloria, birra a fiumi, rakia e fake news sul nuovo mondo. Il pubblico negli anni ha sempre adorato questo spettacolo ed ha prontamente seguito le gesta dei cinque eroi sfigati salendo con loro sulla passerella del transatlantico, ballando romanticamente nel chiaror di luna che pettina l’oceano, applaudendo i novelli sposi d’occasione ed ecco che con l’eccezionale musica di Amerikaos il teatro si fa onirico, trasognato, surreale, vivo.

Programma sintetico.

Stagione teatrale: il 23 novembre alle 18 Guascone Teatro presenta Amerikaos. Il 7 dicembre alle 18 Revelation Gospel Choir presenta “Gospel Time” con il Revelation Gospel Choir diretto da Lorenza Catricalà e con Nadyne Rush (special guest). L’11 dicembre alle 18 Catalyst e Lo Stanzone delle Apparizioni presentano “Piccole donne crescono?” di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino. Regia di Matteo Marsan. Il 31 dicembre alle 22.00 speciale San Silvestro a teatro. La macchina del suono presenta ‘Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti’ di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Il 4 gennaio alle 17.00 Guascone Teatro presenta “La piccola scatola delle grandi cose”. Omaggio a Gianni Rodari di e con Andrea Kaemmerle, Adelaide Vitolo e Andrea Barsali (chitarra). Il 10 gennaio alle 21.00 La Filostoccola e Officine della Cultura presentano “Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan” di Santiago Sanguinetti, regia Simone Luglio, con Eleonora Angioletti, Giorgio Castagna, Simone Luglio, Daniele Marmi. Il 17 gennaio alle 17.00 Pilar Ternera presenta “Il re dei pavoni” da fiabe italiane di Italo Calvino, regia di Francesco Cortoni con Silvia Lemmi, Marco Fiorentini e Francesco Cortoni.

Stagione sinfonica: il 22 novembre alle 18.00 ‘Amor, ch’a nullo amato amar perdona’ per la direzione di Francesco Ivan Ciampa. Il 24 gennaio alle 18.00 ‘Mozartiana Challenge 2026’. Direttore: Eric Lederhandler. Il 31 gennaio alle 18.00 ‘Mozartiana Challenge 2026 II’. Direttore: Andrea Barizza.

Ci saranno i Taglieri a merenda, taglieri speciali per far merenda o cenare in teatro nei giorni di spettacolo.

Biglietti: 14,00 € Intero12,00 € Ridotto (per residenti del comune Casciana Terme Lari, under25, over65). Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

Last modified: Novembre 22, 2025