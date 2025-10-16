Domenica 19 ottobre torna il raduno di Mountain Bike La Borra Bike

Written by admin• 12:01 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA – Torna domenica 19 ottobre il raduno di mountain bike organizzato dal gruppo sportivo La Borra Bike, giunto alla 15ª edizione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pontedera, lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 200 ciclisti. Il ritrovo è fissato al centro sociale della frazione La Borra a partire dalle ore 7:30, da dove i partecipanti partiranno alle 9:00 e dove faranno ritorno al termine del percorso.

Sono previsti due percorsi: uno più breve di 36 km e uno più lungo di 63 km, che si snoderanno principalmente su sentieri collinari toccando località come Montecastello, Varramista, Palaia, Forcoli e Treggiaia. Il raduno è non competitivo e punta a valorizzare passione, natura, divertimento e socializzazione. È prevista anche una ciclopedalata di 12 km sugli argini dei fiumi.

Lungo il percorso saranno disponibili punti di ristoro (due sul percorso lungo, uno sul corto), mentre all’arrivo i partecipanti troveranno pacco gara, pasta party, servizio docce e lavaggio bici. Saranno inoltre consegnati premi all’iscritto “diversamente giovane” e al gruppo più numeroso.

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente domenica mattina, dalle 7:30 alle 8:45, presso il centro sociale della Borra. Per chi desidera anticiparsi, i moduli saranno disponibili venerdì dalle 21:00 alle 23:00 e sabato dalle 15:30 alle 18:30 presso la sede associativa.

Il raduno è dedicato alla memoria di Carlo Bertilotti e Stefano Monti.

