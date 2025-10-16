Written by Ottobre 16, 2025 1:03 pm Pisa, Attualità

Modifiche alla viabilità per il mercato straordinario di domenica 19 ottobre

HomePisa, AttualitàModifiche alla viabilità per il mercato straordinario di domenica 19 ottobre

PISA – In occasione del mercato straordinario organizzato da Confcommercio Pisa per domenica 19 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, validi dalle ore 7.00 alle ore 22.00:

  • Lungarno Pacinotti (tratto compreso tra piazza Carrara e piazza Garibaldi): istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta.
  • Lungarno Mediceo (tratto tra piazza Garibaldi e piazza Mazzini): istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta.
  • Ponte di Mezzo: istituzione del divieto di transito veicolare.

Le modifiche alla circolazione saranno segnalate sul posto con apposita segnaletica stradale.

Last modified: Ottobre 16, 2025
Previous Story
Domenica 19 ottobre torna il raduno di Mountain Bike La Borra Bike
Next Story
Milan – Pisa: 4.109 posti per i tifosi nerazzurri

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti