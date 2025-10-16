Iscrizioni online ai Nidi d’Infanzia comunali – anno 2025

PISA – Sono aperte le iscrizioni online ai Nidi d’Infanzia comunali per i bambini nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2025.
I bambini collocati in posizione utile nella seconda graduatoria potranno essere inseriti nei nidi solo dopo il compimento del terzo mese di età e comunque a partire da gennaio 2026, come previsto dal Regolamento comunale sugli Asili Nido.
La seconda graduatoria provvisoria Lattanti sarà integrata con i nominativi dei richiedenti già presenti nella prima graduatoria definitiva. L’integrazione determinerà la posizione definitiva in graduatoria, consultabile solo dopo l’approvazione e la pubblicazione della seconda graduatoria definitiva.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande di iscrizione devono essere presentate entro le ore 12:00 di lunedì 10 novembre 2025, esclusivamente online tramite il servizio dedicato del Comune di Pisa:
https://www.comune.pisa.it/Servizi/Iscrizione-all-asilo-nido – cliccare su “Accedi al servizio online”.
Per compilare la domanda è necessario essere in possesso di:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera Sanitaria)
Il richiedente l’iscrizione sarà anche il soggetto incaricato del pagamento del servizio.
Lo SPID può essere ottenuto presso l’URP del Comune di Pisa, prenotando un appuntamento ai numeri 050 910666 / 050 910320.
Assistenza alla compilazione
Per supporto nella compilazione della domanda:
- inviare una e-mail a servizieducativi@comune.pisa.it
- oppure utilizzare la funzione “richiesta supporto tecnico” direttamente nel portale online dedicato.
