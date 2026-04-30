Giornata dedicata al mal di testa: visite informative gratuite al Lotti

Written by Redazione• 11:21 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – In occasione della Giornata nazionale del mal di testa, promossa dalla Società italiana di neurologia e dalla Società italiana per lo studio delle cefalee, in programma il 16 maggio, l’Azienda USL Toscana nord ovest aderisce con un’iniziativa di sensibilizzazione.

Sabato 16 maggio, dalle 9 alle 12, all’Ospedale Lotti di Pontedera, l’ambulatorio cefalee della Neurologia, diretto dalla dottoressa Maria Rosaria Maluccio, organizza una mattinata di colloqui informativi individuali gratuiti.

Durante gli incontri sarà possibile ricevere indicazioni su come riconoscere i diversi tipi di cefalea, sull’uso corretto dei farmaci, sulle nuove terapie disponibili e su quando rivolgersi allo specialista. Per partecipare è necessaria la prenotazione via email.

Le cefalee rappresentano una delle condizioni neurologiche più diffuse: secondo i dati internazionali colpiscono almeno una persona su tre ogni anno. In Italia si stimano oltre 26 milioni di persone interessate, mentre l’emicrania riguarda circa il 12% degli adulti, con un forte impatto sulla qualità della vita e sulla produttività.

L’iniziativa punta a promuovere una maggiore consapevolezza su una patologia spesso sottodiagnosticata e sottotrattata, favorendo un accesso più corretto e tempestivo alle cure.

Last modified: Aprile 30, 2026