Belle Époque al cinema: rassegna gratuita all’Arsenale in dialogo con la mostra di Palazzo Blu

PISA – Si rinnova anche nel 2026 la collaborazione tra Palazzo Blu, MondoMostre e il Cineclub Arsenale, con un ricco programma di iniziative culturali che affiancano la grande mostra BELLE ÉPOQUE. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo, aperta al pubblico fino al 7 aprile.

L’esposizione diventa così il punto di partenza per un percorso di approfondimento dedicato a uno dei periodi più affascinanti della storia europea, grazie a proposte culturali gratuite e a una rete di sinergie tra istituzioni cittadine. Accanto al Public Program ospitato nell’auditorium di Palazzo Blu, prende infatti il via al Cinema Arsenale la rassegna cinematografica “Il tempo delle meraviglie: La Belle Époque nel cinema”, con quattro film ambientati tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Il ciclo di proiezioni, a ingresso gratuito, debutta lunedì 26 gennaio con Moulin Rouge! di Baz Luhrmann, per proseguire con The Prestige di Christopher Nolan (9 febbraio), Dilili a Parigi di Michel Ocelot (9 marzo) e concludersi con il documentario Lumière! La scoperta del cinema di Thierry Frémaux (23 marzo). Un viaggio cinematografico che attraversa atmosfere, sogni e contraddizioni della Belle Époque, dalle origini del cinema alle grandi capitali culturali europee.

La mostra, curata dalla storica dell’arte Francesca Dini, presenta circa 100 opere provenienti da musei e collezioni internazionali, mettendo in dialogo artisti come Giovanni Boldini, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Giuseppe De Nittis, Federico Zandomeneghi e molti altri protagonisti della scena parigina tra Otto e Novecento. Il percorso espositivo mira non solo a raccontare l’eleganza dell’epoca, ma anche a rileggere criticamente il ruolo dei pittori italiani a Parigi, centrali nella definizione della modernità europea.

A chi parteciperà alle proiezioni cinematografiche verrà inoltre consegnato un coupon per l’ingresso a tariffa ridotta alla mostra nei giorni feriali.

Informazioni

Cinema Arsenale: www.arsenalecinema.com

Mostra: www.belleepoquepisa.it – www.palazzoblu.it

Sede: Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti 9 – Pisa

Date mostra: 15 ottobre 2025 – 7 aprile 2026

Last modified: Gennaio 20, 2026