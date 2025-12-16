Dieci anni della Rems di Volterra: celebrato l’anniversario della struttura psichiatrica residenziale

Written by admin• 1:49 pm• Volterra

VOLTERRA- La Rems di Volterra ha celebrato dieci anni di attività. La struttura residenziale psichiatrica, aperta nel 2015 su decisione della Regione Toscana per dare attuazione alla normativa sui percorsi dedicati ai pazienti psichiatrici autori di reato, ha raggiunto il traguardo del decennale lo scorso 1° dicembre.

L’anniversario è stato festeggiato nei giorni scorsi con un momento conviviale: un’apericena al Chiostro delle Monache Hostel, che ha riunito circa 70 professionisti tra infermieri, operatori socio-sanitari, psichiatri, educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica che, nel corso degli anni, hanno operato all’interno della struttura.

L’incontro è stato l’occasione per ritrovarsi e condividere ricordi, esperienze e percorsi professionali, ripercorrendo un cammino fatto di impegno, sfide e risultati, ma anche di relazioni umane e legami costruiti nel tempo.

