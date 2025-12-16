Confapi Pisa e del Tirreno promuove due corsi gratuiti a Pisa per rispondere alla carenza di personale nelle imprese

Written by admin• 1:55 pm• Pisa, Attualità

Formazione gratuita, indennità di frequenza e aziende già pronte ad accogliere stagisti e valutare assunzioni.

PISA – È l’iniziativa promossa da Confapi Pisa e del Tirreno per dare una risposta concreta a una delle principali criticità segnalate dalle piccole e medie imprese del territorio: la difficoltà sempre più evidente nel reperire personale qualificato.

I due percorsi di formazione professionale, finanziati dalla Regione Toscana, sono rivolti a persone disoccupate e inattive e nascono da un confronto diretto con le aziende locali, con l’obiettivo di creare un collegamento reale tra chi cerca lavoro e chi ha bisogno di competenze operative immediatamente spendibili. Non si tratta quindi di corsi teorici, ma di percorsi costruiti sui fabbisogni occupazionali concreti del sistema produttivo.

I corsi attivi a Pisa sono DANTE, dedicato al settore turistico-ricettivo e amministrativo, e L.O.G., focalizzato sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati, due ambiti strategici per l’economia locale e regionale. Entrambi i percorsi sono completamente gratuiti e prevedono, per chi frequenta e consegue la qualifica finale, un’indennità di frequenza fino a 250 euro, oltre alla possibilità di rimborsi per vitto e spostamenti. Ad oggi sono 35 le aziende del territorio che hanno già manifestato la propria disponibilità ad accogliere gli allievi in stage e a valutare eventuali inserimenti lavorativi.

Il corso DANTE – Addetto all’accoglienza, alle prenotazioni e alla segreteria amministrativa è pensato per formare figure professionali richieste da strutture ricettive, uffici turistici e aziende di servizi, settori che continuano a segnalare una carenza di personale formato. Il percorso prevede 900 ore complessive, di cui 360 di stage in azienda, coinvolge 13 imprese del territorio e consente di ottenere una qualifica professionale riconosciuta di livello EQF 3. Il corso si svolgerà a Pisa nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2026.

Il corso L.O.G. – Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione dei dati risponde invece alla crescente esigenza delle PMI di tutelare sistemi informatici e dati sensibili, nel rispetto delle normative vigenti. Il percorso ha una durata complessiva di 500 ore, di cui 200 di stage, coinvolge 22 aziende e rilascia una qualifica professionale di livello EQF 4. Anche in questo caso le attività si svolgeranno a Pisa tra gennaio e giugno 2026.

«Il ruolo di Confapi Pisa e del Tirreno – sottolinea l’Associazione – è quello di favorire un ponte concreto tra imprese e persone in cerca di occupazione, sostenendo percorsi formativi che rispondano a esigenze reali e offrano opportunità di inserimento lavorativo in tempi rapidi».

Entrambi i corsi sono interamente finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021–2027 e rientrano nel progetto Giovanisì.

Le iscrizioni al corso DANTE sono aperte fino al 5 gennaio 2026 alle ore 17.00, mentre per il corso L.O.G. la scadenza è fissata al 9 gennaio 2026 alle ore 17.00. I corsi si svolgeranno presso la sede di Via Scornigiana 52/G a Pisa.

