Maratona di Pisa, oltre 4mila atleti al via per l’ultima 42 km italiana dell’anno

PISA- Pisa si prepara a vivere il tradizionale appuntamento natalizio con la Maratona di Pisa, in programma domenica 21 dicembre, ultima 42 km italiana del 2025. L’evento, organizzato dalle società sportive 1063AD e TriO Events in collaborazione con il Comune di Pisa e con il patrocinio della Regione Toscana, vedrà al via oltre 4mila partecipanti, impegnati nella maratona, nella Mezza Maratona “La Pisanina” e nella Christmas Run di 6,5 km aperta ad amatori, famiglie e camminatori.

La manifestazione è stata scelta dalla Fidal come test event per la Nazionale di ultradistanze in vista delle competizioni internazionali 2026. Attesi numerosi top runner, tra cui Federica Moroni, Ilaria Bergaglio, Dario Pietro Ferrante, Sarah Giomi, Matteo Zucchini, Antonella Ciaramella e Daniela Valgimigli. In gara anche l’ex ciclista professionista Omar Di Felice, protagonista dell’ultracycling internazionale. Nella mezza maratona spicca la presenza dell’azzurra olimpica Giovanna Epis, mentre tra gli uomini torna il vincitore 2024 Marco Zanni.

Il weekend prenderà il via venerdì 19 dicembre con l’apertura dell’Expo in viale Duomo, dove sarà possibile ritirare il pacco gara. Sabato 20 dicembre è in programma, già sold out, una visita notturna guidata alla Torre di Pisa.

Le partenze sono fissate domenica alle ore 9 su percorso certificato AIMS-World Athletics e Fidal: la maratona partirà da piazza Manin, attraverserà il Parco di San Rossore, raggiungerà il mare e si concluderà in piazza dei Miracoli, ai piedi della Torre.

Ultimi pettorali disponibili fino al 18 dicembre sul sito www.maratonadipisa.com.

