Verso Pisa-Parma. Carlos Cuesta: “Dobbiamo affrontare la gara con umiltà e determinazione”

Written by admin• 2:04 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Pisa e Parma, in programma lunedì 8 dicembre, ore 15 all’Arena Garibaldi, ha parlato in conferenza stampa il mister dei ducali Carlos Cueva. Queste alcune sue dichiarazioni che abbiamo estrapolato dal portale “Diretta Fanta”.

di Maurizio Ficeli

Su quale tipo di partita si aspetta con il Pisa, il mister dei ducali risponde cosi: “Sappiamo dell’importanza della partita. Quella con il Pisa sara una partita fra due squadra con tanta voglia di vincere. Dobbiamo affrontarla con umiltà e determinazione, che ci deve portare al risultato che vogliamo”.

Come sta la squadra: “Arriva assolutamente preparata e con l’idea di ciò che vogliamo fare a Pisa”.

Gilardino saprà come marcare Pellegrino? “Ne abbiamo anche altri di attaccanti bravi! Siamo assolutamente consapevoli delle nostre forze, siamo determinati per fare una grande prestazione. Sappiamo di affrontare un Pisa che ci metterà in difficoltà perché tutti proviamo a farlo. Ma ovunque e comunque si deve trovare un modo di reagire”.

Carlos Cuesta (foto Diretta Fanta)

Last modified: Dicembre 7, 2025