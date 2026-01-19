Da mercoledì 21 gennaio entrano nel vivo i lavori a cura della Provincia di Pisa sul territorio cascinese

Written by admin• 5:07 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – È prevista per mercoledì 21 gennaio la partenza dei lavori, a cura della Provincia di Pisa, di riqualificazione della SP 31 Cucigliana-Lorenzana nel tratto che va dall’intersezione con la SP 67 bis (Arnaccio) a quella con via Rotina.

Le lavorazioni entreranno dunque nel vivo a metà di questa settimana, salvo imprevisti o eventi meteo avversi, in conseguenza dell’allestimento del cantiere già iniziato nella giornata di lunedì 19 gennaio. Tra l’altro, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, vengono eseguite delle prime lavorazioni sul ponte, propedeutiche al proseguimento dei lavori dei prossimi giorni.

Si tratta di un intervento che si protrarrà per un massimo di 6 settimane, e che prevede la chiusura al transito nella direzione Cascina-Cenaia, con divieto di sosta e di fermata, con rimozione coatta, su entrambi i lati della strada e abbattimento del limite di velocità a 30 km/h. Sarà invece consentito il transito agli autobus di linea. Compatibilmente con l’esecuzione dei lavori, sarà garantito l’accesso alle abitazioni da parte dei residenti, alle attività, ai disabili e ai mezzi di soccorso.

L’intervento prevede l’asportazione del materiale per 30 centimetri, cui seguirà l’asfaltatura della strada. I lavori interesseranno metà carreggiata alla volta perché era impensabile chiudere totalmente una strada che riveste un’importanza fondamentale per la mobilità non solo di Cascina ma di tutta la provincia. Visto l’impatto che comunque avrà questo cantiere, l’amministrazione comunale e quella provinciale hanno incontrato gli abitanti di Via di Corte e Latignano nel mese di dicembre, spiegando ai cittadini il valore e la portata dell’intervento.

“Il tratto di Via di Corte divenuto parte integrante della SP 31 – ha detto Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa – è strategico per la mobilità provinciale per i collegamenti tra il Lungomonte pisano a nord, le Colline pisane a sud e la Strada di Grande Comunicazione S.C.G. FI-PI-LI. La strada ad oggi presenta notevoli criticità per l’usura del manto stradale aggravate dall’aumento del traffico, dovuto anche alle recenti limitazioni alla circolazione per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP 1 (località La Botte)”. “Non possiamo che ringraziare la provincia di Pisa per la presa in carico di questa nuova asfaltatura, con lavori di qualità ben diversa da quelli del passato – ha aggiunto il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti –. Si tratta di un intervento complesso, che è stato bene condividere con i residenti. Quel tratto di strada era già stato sistemato nel corso del passato mandato amministrativo: un intervento che però, guardando le condizioni del manto stradale, non si è rivelato idoneo né duraturo”.

