ZTL attiva da Pisa-Milan nel quartiere di Porta a Lucca durante le gare casalinghe del Pisa Sporting Club: si entra nell’ultima fase dei lavori

PISA – Sono entrati nella fase conclusiva i lavori necessari alla realizzazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) che sarà attiva nel quartiere di Porta a Lucca in occasione delle partite casalinghe del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani” quando si registra un afflusso di auto superiore alla capacità ordinaria delle strade limitrofe all’impianto sportivo.

Per garantire un maggiore controllo degli accessi e una gestione più sicura della circolazione, l’Amministrazione comunale intende potenziare il sistema dei varchi elettronici, introducendo 18 nuovi varchi in ingresso e 2 in uscita all’interno della ZTL che sarà attiva dal fine settimana del 14-15 febbraio in cui sarà in programma Pisa-Milan (giorno e orario da ufficializzare). I lavori sono seguiti ed effettuati da Pisamo.

«Come avevamo annunciato – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti – siamo ormai in dirittura d’arrivo con il sistema di ZTL nel quartiere di Porta a Lucca, un intervento richiesto dai residenti da moltissimi anni. Si tratta di un’area che non poteva più sostenere l’attuale carico di traffico e di parcheggi selvaggi. Comprendo che per alcuni questo cambiamento possa avere un significato storico, ma dai rilevamenti di Pisamo emerge che, a fronte di circa 3.500 posti auto potenziali presenti in zona, l’ingresso medio giornaliero era di 4.500 vetture. La ZTL sarà attiva durante le gare casalinghe, mediamente due volte al mese, con l’obiettivo di regolamentare il traffico, il provvedimento non vuole avere un fine punitivo ma di regolamentazione, tant’è che partiremo con un periodo di pre-esercizio in cui non ci sarà il sanzionamento automatico che partirà dopo una fase di prova e sarà comunicato adeguatamente. I varchi elettronici saranno installati nei prossimi giorni e i lavori dovrebbero concludersi in circa quindici giorni. Per quanto riguarda gli orari di attivazione – prosegue Conti – la ZTL sarà attiva circa due ore prima dell’inizio della partita e resterà in vigore fino a un’ora dopo la fine. Tutti i dettagli saranno concordati con la Prefettura e gli altri organi competenti per la gestione dell’ordine pubblico. La regolamentazione sarà la stessa delle altre ZTL: sarà consentito l’accesso ai motorini ma chi parcheggerà prima dell’attivazione della ZTL potrà lasciare l’auto in sosta senza necessità di spostarla durante il periodo di applicazione».

«A breve sarà in funzione questa misura che aveva un carattere di urgenza per cercare di far respirare il quartiere. I residenti saranno informati della nuova ZTL – spiega Massimo Dringoli, assessore alla mobilità del Comune di Pisa – Pisamo, tramite l’Anagrafe, provvederà a inserire automaticamente le targhe dei residenti nel sistema. Eventuali aggiornamenti delle autorizzazioni potranno essere comunicati direttamente dai cittadini rivolgendosi agli uffici di Pisamo. Per quanto riguarda i parcheggi per lo stadio, attualmente sono disponibili i due parcheggi scambiatori, ossia quello di via Pietrasantina con circa 600 posti e quello tra viale del Mercato e via Paparelli con circa 600 posti, oltre al parcheggio nell’area ex SMIPAR in via di Gello, che offre circa 200–250 posti auto. Queste strutture dovrebbero essere sufficienti per le esigenze dei tifosi, ciò non toglie che in futuro si possano valutare altre ipotesi o miglioramenti. Naturalmente, è sempre auspicabile valutare soluzioni alternative: recarsi allo stadio senza auto, condividere il veicolo con più persone, i mezzi pubblici o utilizzare la bicicletta, che rappresenta una scelta ottimale».

I nuovi varchi in ingresso saranno collocati in: via Ugo Rindi, via Collodi, via Antonio Pisano, via Cecco di Pietro 1 e 2, via Angeli Pietro da Barga, via XXIV Maggio, viale Giovanni Pisano, via Randaccio, via di Gello, via Napoli, via Siracusa, via Palermo, via Olbia, via Lucchese, via Molise, via Luigi Bianchi e via Piave. I varchi in uscita saranno posizionati in via Tommaso Pisano e via Marche.

