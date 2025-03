Mazzarri (Lista Boggi Sindaco): “Il Comune ha esternalizzato la gestione dei servizi di notifiche, buste paga e pensioni”

Written by admin• 9:47 am• Attualità, Politica, San Giuliano Terme

“Fino a giugno 2024 il servizio era gestito da due messi comunali”

SAN GIULIANO TERME – La Consigliera Comunale della Civica Lista Boggi Sindaco, Elisabetta Mazzarri, ha presentato settimane fa un’interrogazione formale al Sindaco Matteo Cecchelli e all’Assessora alle Politiche del Personale, Angela Pisano, riguardante la gestione esternalizzata dei servizi di notifiche, buste paga e pensioni, recentemente trasferiti a un soggetto esterno.

Mazzarri solleva preoccupazioni in merito alla qualità del servizio, efficienza operativa e sicurezza delle informazioni trattate, richiedendo chiarimenti urgenti sulla gestione di tali servizi.

Ecco i punti critici sollevati dalla Consigliera Mazzarri a partire dalla notifica degli atti comunali: “Fino a giugno 2024 – afferma Mazzarri – il servizio di notifica era gestito da due messi comunali, con una conoscenza diretta e approfondita del territorio, che garantiva una consegna rapida e sicura degli atti. Con l’esternalizzazione del servizio, si è passati a un modello che, secondo le segnalazioni dei cittadini, comporta ritardi e disagi, in quanto le notifiche non vengono più consegnate direttamente, ma si limita alla sola apposizione di un avviso di giacenza. Ciò costringe i destinatari a recarsi presso gli uffici postali per ritirare i documenti”. Da non sottovalutare il rischio per la riservatezza dei dati: I messi comunali, in quanto dipendenti pubblici, erano vincolati da severi obblighi di riservatezza. L’esternalizzazione solleva dubbi sulla sicurezza e sulla protezione dei dati sensibili gestiti dal nuovo operatore, che potrebbe non garantire gli stessi standard di riservatezza previsti dal personale comunale”.

Servizi di buste paga e pensioni. “Anche questi servizi, precedentemente gestiti internamente dal Comune, sono stati affidati a un soggetto esterno. La Consigliera ha espresso preoccupazione riguardo alla qualità del servizio e alla rapidità con cui vengono risolte eventuali problematiche, chiedendo di valutare se questa esternalizzazione abbia effettivamente portato a un miglioramento dei costi e dell’efficienza”.

Costi e benefici. “Ho richiesto un’analisi dettagliata dei costi annuali relativi agli affidamenti esterni rispetto a quelli precedentemente sostenuti dal Comune con personale proprio, per valutare l’effettivo rapporto costi-benefici della scelta operata dall’Amministrazione”.

Monitoraggio dell’efficienza del nuovo modello. “È stata richiesta una valutazione sull’efficacia dell’attuale sistema, chiedendo se siano emerse criticità che giustificherebbero una revisione dell’esternalizzazione dei servizi”.

Lamentela da parte di cittadini e dipendenti. “Ho chiesto se sono stati ricevuti reclami ufficiali dai cittadini o dai dipendenti comunali riguardo ai disagi causati dalla nuova gestione e quali misure l’Amministrazione intenda adottare per risolvere tali problematiche”.

“Le richieste esplicite al Comune sono la verifica della veridicità delle informazioni relative alla gestione esternalizzata dei servizi, l’identificazione della ditta affidataria e verifica della sua abilitazione, con particolare riferimento alla privacy e sicurezza dei dati, confronto tra i costi annuali sostenuti dall’Amministrazione per l’esternalizzazione e quelli precedentemente sostenuti per la gestione interna, monitoraggio dell’efficacia ed efficienza del nuovo modello e valutazione di eventuali criticità, verifica delle lamentele da parte di cittadini e dipendenti comunali, con indicazione delle azioni correttive da adottare”, conclude Mazzarri.

