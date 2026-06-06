Da giovedì 11 giugno chiude il Ponte sul Serchio a Ripafratta, al via le lavorazioni della Provincia di Pisa da circa 1 milione di euro

Written by Redazione• 3:20 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE, Vecchiano

RIPAFRATTA – Partecipata assemblea con i cittadini giovedì scorso a Ripafratta per condividere e informare circa i tempi delle lavorazioni sul Ponte sul Serchio a cura della Provincia di Pisa.

Hanno preso parte alla riunione il Presidente della Provincia Massimiliano Angori anche in veste di Sindaco di Vecchiano, il Sindaco del Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, la struttura tecnica provinciale con il Dirigente alla Viabilità e Infrastrutture Ingegner Cristiano Ristori e la ditta che dovrà eseguire le lavorazioni.

“La consegna del cantiere avverrà lunedì 8 giugno, e dall’11 giugno, con la chiusura delle scuole, inizieranno le lavorazioni con chiusura completa al traffico“, ha spiegato il Presidente Angori. “Gli interventi riguarderanno il consolidamento dell’impalcato, il rifacimento delle spallette e dei parapetti, dando dunque quella maggiore sicurezza alla infrastruttura che finora non era stato possibile garantire. Inoltre, una volta ultimate le lavorazioni, sarà possibile ripristinare la capacità di portata per i mezzi pesanti, oltre che, soprattutto, il doppio senso di marcia, per un totale di interventi del valore complessivo di circa 1 milione di euro“.

La riapertura al traffico a doppio senso di marcia è prevista entro il prossimo 15 settembre, concomitante alla riapertura delle scuole, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale. Successivamente proseguiranno i lavori all’intradosso del ponte, con fasi a senso unico alternato per consentire le parti più tecniche delle lavorazioni.

“Si tratta di un impegno importante che, a nove anni di distanza dall’incidente mortale in cui persero la vita tre persone, restituirà alle nostre comunità un’infrastruttura molto utilizzata in una zona al confine fra i comuni di San Giuliano Terme, Vecchiano e Lucca – dichiara il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli -: dopo aver completato i lavori al ponte sull’Ozzeri, infatti, ora è la volta di quello sul Serchio dove, a interventi finiti sarà ripristinata la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Sono grato all’amministrazione provinciale per il lavoro e per l’impegno a restituire alle nostre comunità una viabilità piena e sicura”.

“Ricordiamo che come Comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme, inoltre, abbiamo chiesto nel mese di gennaio scorso di avviare un percorso condiviso alla Regione Toscana per realizzare anche un nuovo ponte sul fiume Serchio tra Ripafratta e Filettole. Nei giorni scorsi è stato affettuato un sopralluogo sul posto con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Filippo Boni. Ci è stato garantito che il percorso istituzionale sarà avviato anche per verificare modalità di messa a punto della proposta avanzata dai due Comuni che punta a una soluzione strutturale: utilizzare e riqualificare il tracciato dismesso della vecchia autostrada A11 per realizzare una nuova viabilità con un ponte sul Serchio collocato a una quota più alta degli argini. Un collegamento che permetterebbe di superare le attuali criticità idrauliche, ridurre ulteriormente l’impatto sul traffico urbano e limitare le interferenze con il passaggio a livello ferroviario, recuperando al tempo stesso infrastrutture oggi inutilizzate. Da evidenziare tuttavia che qualora dal tavolo tecnico regionale fossero rintracciate risorse economiche e fattibilità pratica di questo progetto, tale nuova infrastruttura, con i tempi burocratici necessari, non potrebbe vedere la luce prima di svariati anni, ad essere ottimisti. Ragion per cui le lavorazioni attuali al Ponte sul Serchio in località Ripafratta a cura della Provincia di Pisa sono imprescindibili per una maggiore e tempestiva sicurezza della viabilità“, aggiungono Angori e Cecchelli.

Last modified: Giugno 6, 2026