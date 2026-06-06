“Un giorno a San Rossore”. Domenica 14 giugno una giornata all’insegna di benessere, sport e tradizione

Written by Redazione• 3:30 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 14 giugno una giornata dedicata a sport, natura, benessere e socialità con “Un Giorno a San Rossore – Tradizione, Movimento e Comunità”, una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza che unisce sport, attività all’aria aperta, benessere, valorizzazione del territorio e aggregazione sociale.

L’evento è organizzato dall’ASD Benessere in Movimento con il patrocinio del Comune di Pisa e realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana ai sensi della Legge Regionale n. 10/2025.

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con una passeggiata guidata all’interno della Tenuta di San Rossore, lungo percorsi autorizzati dall’Ente Parco, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi del patrimonio ambientale toscano. Dalle ore 11:30 le attività proseguiranno presso Oasi on the River, in Viale Gabriele D’Annunzio 68/B a Pisa, dove saranno presenti numerose associazioni sportive del territorio con gazebo informativi, dimostrazioni, attività promozionali e momenti di incontro con il pubblico.

Hanno già confermato la propria partecipazione numerose realtà sportive e associative del territorio, tra cui Palestra Zodiaco, Swingin’Up, Latin Sensation, Accademia Pisanti, Ssd Mithos, Asd Proscaunium, Body Wind, Asd Hagakure Dojo, Asd Karate Ronin, GPL SSD, Ssd Torre Padel Pisa, Asd New Millennium Gym e Kosmos Club, oltre a istruttori, tecnici e maestri di diverse discipline sportive.

Sarà inoltre presente il Comitato Comunale ASI Pisa, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra enti di promozione sportiva, associazioni e realtà del territorio nella diffusione dello sport per tutti e dei valori della partecipazione, dell’inclusione sociale e del benessere.

Nel corso della giornata sarà possibile assistere e partecipare ad attività dedicate a boxe, kick boxing, karate, judo, yoga, padel, fitness, danza e arti marziali, con iniziative rivolte a bambini, giovani, adulti e famiglie.

Saranno inoltre organizzati momenti di animazione, attività ludiche e occasioni di aggregazione pensate per favorire l’incontro tra cittadini, associazioni e realtà del territorio.

Sarà presente anche la Misericordia di Pisa con un proprio gazebo informativo dedicato alle attività di prevenzione, assistenza e promozione della salute. Per tutta la giornata sarà disponibile un’area ristoro presso Oasi on the River, dove i partecipanti potranno trascorrere momenti di convivialità e socializzazione in un ambiente immerso nella natura, sulle rive del fiume. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita, favorire la pratica sportiva, valorizzare il patrimonio ambientale e rafforzare il senso di comunità attraverso la collaborazione tra associazioni, volontariato e cittadini. “Un Giorno a San Rossore” vuole essere un momento di incontro aperto a tutti, capace di unire sport, natura e partecipazione in una cornice unica del territorio pisano.

Informazioni e prenotazioni:

ASD Benessere in Movimento

329 2262859 – 347 8037925

Last modified: Giugno 6, 2026