I Cinque mercoledì di emozioni di Cantina Jazz arrivano al Bagno degli Americani di Tirrenia

Written by Redazione• 1:29 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

Appuntamento al mare per la rassegna di arte e scienza promossa dall’Associazione Musicale Sinestesica, in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica



TIRRENIA – Tutti in spiaggia, mercoledì 10 giugno, per il quarto evento della seconda edizione dei Cinque Mercoledì di Emozioni, che, sotto la spinta dell’aria arroventata, cambia location e tema e arriva in riva al mare, al Bagno degli Americani di Tirrenia, per un excursus gustativo-emozionale-musicale che avrà per tema la freschezza. La rassegna è organizzata dall’Associazione Musicale Sinestesica, in collaborazione con il Cinema Arsenale, Alfea Cinematografica, il progetto PRIN-PNRR Cantina5.0 e la delegazione AIS-Pisa, con il sostegno di Confcommercio Pisa e Fondazione Pisa e in compartecipazione con Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa.

La formazione musicale che accompagnerà la degustazione, che avrà inizio alle 21,30, sarà “freschissima”, con Emiliano Loconsolo, voce, fondatore e direttore artistico di CantinaJazz, alla sua prima partecipazione a un “Mercoledì”, Francesco Moglia, chitarrista raffinatissimo, al suo debutto per CantinaJazz. Tornerà sul palco per un altro mercoledì la colonna portante della sezione ritmica di CantinaJazz, Nino “swing” Pellegrini al contrabbasso.

Per la serata anche i pluri-premiati vini dell’Azienda Agricola Castelvecchio, opportunamente abbinati con assaggi di cibo preparati dallo chef del BAM Filippo Nardi, per sperimentare variazioni sul tema della freschezza. Come di consueto, con chi vorrà partecipare alla parte “scientifica” dell’evento, si cercherà di catturare la valenza delle emozioni, sia attraverso brevi questionari, sia, sempre per chi ne farà richiesta, usando opportuni sensori indossabili. Sarà comunque possibile partecipare solo alla parte artistica dell’iniziativa (costo evento CantinaJazz: 15 euro senza sensore, 18 euro con sensore).

Per chi volesse trascorrere in riva al mare anche la cena, prima dello spettacolo, il Bagno degli Americani propone un menù speciale con insalata di mare calda e spaghettone alle arselle sgusciate, accompagnati da un calice di vino, con inizio alle ore 20 (costo menù BAM pre-spettacolo: 25 euro).Info e prenotazioni cena ed evento CantinaJazz: https://cantinajazz.com/event/5me2nd_4/

Last modified: Giugno 6, 2026