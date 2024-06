Crisi del lavoro a Pisa: aumento della domanda, ma difficoltà nel reperimento di manodopera

Scritto da admin• 10:48 am• Pisa, Attualità

PISA – A giugno 2024, le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa richiedono oltre 11.000 lavoratori, un numero simile a quello dell’anno precedente, ma con un crescente problema nel reperimento della manodopera.

In particolare, Pisa registra una contrazione nella domanda di lavoro del 10% rispetto all’anno scorso, dovuta principalmente alla crisi del settore moda. Tuttavia, vi è un incremento della richiesta nel settore delle costruzioni (+7%). Nei servizi, c’è una domanda crescente nei servizi alle persone (+36%) e nel commercio (+14%), mentre il turismo e i servizi alle imprese sono in calo. La figura professionale più richiesta in tutta la provincia è quella degli addetti alla ristorazione, con 910 nuove assunzioni previste, ma queste posizioni sono difficili da coprire, soprattutto per la mancanza di esperienza nel settore.

Il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, evidenzia la necessità di interventi per migliorare il collegamento tra istruzione e lavoro e annuncia un bando di 100.000 euro per incentivare le imprese a partecipare a percorsi formativi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

