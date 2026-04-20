Al via la IV edizione di Primavera di Danza Musica Teatro

Written by Redazione• 11:41 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 23 aprile al 21 giugno, gli spazi dei Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac a Pisa ospiteranno la IV edizione di Primavera di Danza Musica Teatro, la rassegna a cura del Consorzio Coreografi Danza d’Autore/Movimentoinactor Teatrodanza con la direzione artistica di Flavia Bucciero.

Un programma articolato che intreccia performance, studi, spettacoli e momenti formativi, confermando la vocazione della rassegna come luogo di ricerca, dialogo e sperimentazione artistica. Il filo rosso che attraversa questa quarta edizione – è il corpo come spazio di trasformazione, un territorio in cui segno, memoria, materia e tecnologia si incontrano e si ridefiniscono. Ogni appuntamento indaga, da prospettive diverse, il modo in cui il corpo si fa linguaggio: si disegna, si adorna, ricorda, soffre, si espande fino a diventare interfaccia tra dimensione fisica e digitale.

Ad aprire il calendario di eventi unici, giovedì 23 aprile alle 20.00, è “Study of a Drawing Body” di Ambra Occhipinti, uno studio performativo che indaga il processo creativo attraverso il dialogo tra danza, disegno e manipolazione dell’oggetto. Ispirato alla ricerca sulla linea di Wassily Kandinsky, il lavoro esplora geometrie, pattern e traiettorie, trasformando il movimento in una composizione visiva dinamica: il corpo si fa segno, traccia in continuo mutamento. La restituzione, inserita nel progetto di residenze artistiche sostenuto da Regione Toscana e Ministero della Cultura, si conclude con un dialogo con il pubblico.

«Questa quarta edizione – dichiara la direttrice artistica Flavia Bucciero – si costruisce attorno all’idea del corpo come luogo di trasformazione e relazione. Ogni progetto esplora una diversa possibilità del corpo: segno, materia, memoria, spiritualità, tecnologia. “Primavera di Danza” vuole essere uno spazio in cui questi linguaggi si incontrano e si contaminano, offrendo al pubblico non solo spettacoli, ma esperienze capaci di attivare uno sguardo più profondo e consapevole sul presente.»

Il programma completo. Il 16 maggio va in scena “Gioie sul corpo”, produzione della compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor con regia e coreografia di Flavia Bucciero. Lo spettacolo evoca un Oriente immaginario attraverso una sensibilità tutta italiana, intrecciando suggestioni musicali di Vivaldi e Puccini con elementi visivi preziosi: i gioielli artigianali diventano parte integrante della scena, trasformando il corpo in superficie simbolica e poetica, luogo in cui materia e identità si riflettono e si amplificano. Il 22 maggio è la volta di “Un tè per Alice”, scritto e diretto da Riccardo Monopoli. Lo spettacolo reinterpreta il celebre personaggio creato da Lewis Carroll, immaginando un’Alice adulta che ritorna nei luoghi dell’infanzia. Tra memoria e visione, realtà e sogno, riaffiorano le figure simboliche del passato: il corpo diventa archivio del tempo, spazio in cui si intrecciano identità, trasformazione e consapevolezza. Il 5 giugno la rassegna prosegue con “Stabat Mater”, ancora firmato da Flavia Bucciero. Sulle musiche di Giovanni Battista Pergolesi, la coreografia costruisce un intenso dialogo tra musica sacra e danza contemporanea, dando corpo alle figure della madre di Cristo e della Maddalena. Qui il corpo è attraversato dal dolore e dalla spiritualità, facendosi veicolo di una trasformazione emotiva profonda che unisce umano e trascendente, attraverso la sofferenza di tutte le madri che perdono i propri figli, vittime di violenza o di guerre.

La rassegna si conclude il 20 e 21 giugno con un doppio appuntamento dedicato alla relazione tra corpo e tecnologia, naturale approdo di questo percorso tematico. Il laboratorio “Encounters: A Phygital Performance – Mirroring Creative Lab”, condotto da Giusy Caruso, offre ai performer un percorso di analisi della performance e del processo creativo, con un focus sull’interazione tra suono, gesto e nuove tecnologie per la sonificazione del movimento: il corpo diventa dispositivo sensibile e generativo. A seguire, il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, debutta “Digitale è fisico”, esito performativo del laboratorio: una co-creazione in cui il corpo si espande oltre i suoi confini tradizionali, trasformandosi in interfaccia tra carne e codice. Gesto, suono e ambiente digitale si fondono in uno spazio ibrido, portando a compimento il percorso della rassegna: dal corpo-segno al corpo aumentato.

Tutti gli spettacoli sono in programma alle 20.00 presso Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac a Pisa. Solo il laboratorio “Encounters: A Phygital Performance – Mirroring Creative Lab”, condotto da Giusy Caruso è previsto il 20 giugno dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il 21 giugno dalle 10.00 alle 13.00.

Biglietti:

Intero €8 | Ridotto €6 (bambini under 8, residenti Porta a Mare, Barbaricina e CEP)

“Study of a Drawing Body” €5

Laboratorio €20

Info e prenotazioni:

Whatsapp: +39 342 0787727

Email: concorda.promozione@gmail.com

Last modified: Aprile 20, 2026