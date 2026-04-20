Written by Aprile 20, 2026 11:51 am Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Pisa per Giulio Regeni: al via le prenotazioni per la giornata del 28 aprile

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PISA – Sono aperte le prenotazioni per partecipare alla giornata dedicata a Giulio Regeni, in programma martedì 28 aprile dalle ore 9.00 all’Aula Magna del Polo Carmignani (P.za dei Cavalieri, 6, Pisa). Il click day è martedì 21 aprile alle 12 sulla piattaforma eventbrite, i posti messi a diposizione sono 220. 

L’iniziativa è organizzata dall’Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito del programma nazionale “Le Università per Giulio Regeni”, a dieci anni dalla tragica scomparsa del ricercatore. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti

Ad aprire la mattinata del 28 aprile saranno i saluti istituzionali dei vertici dei tre atenei pisani, con il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, il direttore della Scuola Normale Superiore Alessandro Schiesaro e il rettore della Scuola Superiore Sant’Anna Nicola Vitiello. Il cuore dell’iniziativa sarà il confronto pubblico sulla libertà di ricerca con la partecipazione della Senatrice a vita Elena Cattaneo, dell’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, dell’autore del documentario Emanuele Cava, insieme ai dottorandi Oluwafunmilayo Chinonye Samuel, Patrick Zaki Soliman e studiosi e ricercatori impegnati sui temi dei diritti.

A fine mattinata saranno trasmessi alcuni videomessaggi, tra cui quelli dei genitori di Giulio Regeni, e sarà proiettato il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, momento centrale della giornata e occasione di riflessione condivisa.

Per info: https://www.unipi.it/eventi/le-universita-per-giulio-regeni-iniziativa-per-la-liberta-di-ricerca-a-10-anni-dalla-scomparsa/

Last modified: Aprile 20, 2026
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