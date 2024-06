In provincia nascono Centrali Operative Territoriali (COT)

Scritto da admin• 10:47 am• Pisa, Attualità, Attualità, Pontedera

PISA – Le Centrali Operative Territoriali (COT) della SdS Alta Val di Cecina e Valdera sono due strutture chiave per la gestione integrata dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio.

La COT di Volterra, inaugurata di recente, si trova a Borgo San Lazzaro e opera per 6 ore al giorno dal lunedì al sabato mattina, mentre quella di Pontedera è attiva per 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato, con attività estesa anche nei pomeriggi per il territorio dell’Alta Val di Cecina. Entrambe le COT fungono da coordinamento per l’attivazione dei servizi non urgenti, facilitando l’integrazione tra settori e la presa in carico della persona.

Il personale impiegato nelle COT segue il modello regionale, che prevede un team multidisciplinare composto da infermieri, medici di comunità, assistenti sociali e fisioterapisti e personale amministrativo.

La realizzazione delle COT, inclusi gli arredi, è stata finanziata con 173.000 euro ciascuna tramite il PNRR.

Queste iniziative sono parte degli investimenti previsti dal PNRR per la Missione 6 salute, che include anche la creazione di Case di Comunità e servizi di presa in carico della persona.

Le COT rappresentano un punto di riferimento per l’assistenza di prossimità, promuovendo l’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali necessari per la popolazione locale.

Last modified: Giugno 26, 2024