Costituita la Comunità Energetica Rinnovabile fra i Comuni di Cascina, Calcinaia e Calci

CASCINA – Le Amministrazioni comunali di Cascina, Calcinaia e Calci, con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio, hanno avviato il percorso di costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), finalizzata alla condivisione della produzione e del consumo di energia pulita all’interno dei tre territori comunali, a beneficio di cittadine e cittadini, imprese, associazioni ed enti pubblici.

La nuova CER, denominata “Comunità Energetica Rinnovabile Energia in Comune” e costituita come Ente del Terzo Settore (ETS), nasce per rispondere a un’esigenza concreta: favorire l’autoconsumo locale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso un modello di condivisione, sia istantanea sia tramite sistemi di accumulo, basato su impianti di piccola e media dimensione, in particolare fotovoltaici ed eolici.

Un sistema che, una volta pienamente operativo, potrà incentivare la diffusione degli impianti green, garantendo una maggiore tutela dell’ambiente e contribuendo anche al contrasto della povertà energetica, grazie alla riduzione dei costi delle bollette per gli utenti finali e alla redistribuzione dei benefici economici generati dalla condivisione dell’energia.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili – sottolineano Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina, Cristiano Alderigi, Sindaco di Calcinaia, e Valentina Ricotta, Vicesindaca facente funzioni di Calci – sono oggi fortemente incentivate a livello nazionale e regionale, anche in virtù dei benefici che apportano alla gestione della rete elettrica. Le ricadute economiche, ambientali e sociali per i territori che scelgono di investire in questo modello sono significative. La nascita di questa CER rappresenta quindi un passo importante per le nostre comunità, che potranno contare su uno strumento innovativo, sostenibile ed economicamente vantaggioso per gestire in modo condiviso l’energia prodotta localmente da fonti rinnovabili.”

Alla costituzione della Comunità Energetica hanno lavorato attivamente gli assessori Paolo Cipolli per il Comune di Cascina, Flavio Tani per il Comune di Calcinaia e Luca Fanucci per il Comune di Calci. La collaborazione tra i tre Comuni è stata facilitata dall’attuale configurazione delle cabine primarie della rete elettrica, elemento tecnico fondamentale per la realizzazione di una CER; non è tuttavia esclusa, in prospettiva, la possibilità di estendere la Comunità Energetica anche ad altri Comuni limitrofi.

Il prossimo passo sarà il coinvolgimento diretto della popolazione e del tessuto economico e sociale dei tre territori, attraverso l’organizzazione di assemblee pubbliche dedicate alla presentazione del progetto e del suo funzionamento, e l’avvio di una manifestazione di interesse finalizzata alla raccolta delle adesioni da parte di cittadine, cittadini, associazioni e imprese.

