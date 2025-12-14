Mura di Pisa a Natale: aperture, visite speciali con video-proiezioni e mostra al Parlascio

Written by admin• 1:11 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Le Mura di Pisa si preparano a vivere il periodo più magico dell’anno: in questi giorni il camminamento in quota è aperto dalle 10 alle 17 anche a Santo Stefano ed il primo dell’anno, unica chiusura il giorno di Natale. Un viaggio nella storia cittadina da fare in autonomia con l’app gratuita ‘Mura di Pisa’, prenotando una visita guidata oppure partecipando ai tanti eventi speciali.

Torna sotto le feste l’edizione classic di Mura di Pisa Night Experience, il tour cinematografico in collaborazione con Acquario della Memoria. Un racconto originale che, attraverso proiezioni ed audio immersivi, permette di rivivere la storia della città dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri, dal funzionamento ingegnoso delle terme romane alle vicende della fabbrica Marzotto passando per i fasti della Repubblica Marinara e la vita di Laura Ruschi. Appuntamento sabato 20 dicembre con repliche sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio: partenza alle 18 da Torre Piezometrica (Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all’esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto) con arrivo alle 19.30 circa in Piazza dei Miracoli. Biglietti a 10 euro, prenotazione consigliata fino a esaurimento dei posti disponibili, info chiamando il numero 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sul sito www.muradipisa.it e sull’App Mura di Pisa, prenotazioni su https://bit.ly/MuraNightNatale.

Al Bastione del Parlascio continua fino al 18 gennaio l’esposizione dedicata al fumettista pisano Tuono Pettinato, dal titolo ‘Proposte improbabili per migliorare Pisa’, che ha tra i protagonisti il cane Arno alla ricerca di idee per la città, sul solco dell’interesse che il disegnatore ha sempre avuto per il coinvolgimento delle attività culturali e commerciali del tessuto urbano. Organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato, la mostra è in collaborazione con la rivista Seconda Cronaca, con le cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura che gestiscono le Mura di Pisa ed il Bastione del Parlascio, con il Comune di Pisa e con il liceo artistico Russoli: gli studenti hanno rielaborato le suggestioni che arrivano dalle tavole esposte. Visitabile negli orari di apertura delle Mura, ingresso compreso nel biglietto per il camminamento in quota.

Last modified: Dicembre 14, 2025