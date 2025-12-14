Il presepe di San Martino a Ulmiano brilla a Roma: la stella di Natale portata in Vaticano per il Giubileo

Written by Antonio Tognoli• 10:23 am• Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

Inaugurato lo storico presepe meccanico alla presenza del Sindaco Matteo Cecchelli che sarà presente alla Parrocchia fino al 6 gennaio arricchita da una nuova istallazione in ricordo del giovane Jacopo Gambini grande appassionato del presepe

SAN MARTINO ULMIANO – Una piccola realtà del territorio di San Giuliano Terme è riuscita a portare la propria tradizione nel cuore di Roma. Sabato 13 dicembre la stella di Natale di San Martino a Ulmiano ha fatto il suo ingresso in Piazza San Pietro in occasione del Giubileo dei Presepisti, sfilando davanti al Santo Padre insieme a circa duemila figuranti e rappresentando con orgoglio la comunità sanmartinese.

di Antonio Tognoli

“L’iniziativa nasce – come spiega Romano Rossetti animatore della Parrocchia di San Martino Ulmiano – dal prestigioso riconoscimento conferito all’associazione Terre di Presepi, che ha inserito il presepe meccanico realizzato da Osvaldo Coli all’interno dell’itinerario nazionale “Terre di Presepi”, considerandolo un esempio di grande valore artistico e testimonianza della tradizione presepiale artigianale. Per questo è stato creato anche un logo, Il progetto di San Martino a Ulmiano è il risultato della collaborazione tra la Parrocchia e numerosi volontari, che hanno dato vita a un percorso pensato per i bambini e per l’intera comunità. Il presepe vivente propone ambientazioni suggestive e scene di vita quotidiana e biblica: dalla corte di re Erode al forno del pane, dalle lavandaie all’officina, passando per la falegnameria fino alla capanna della Natività. Dopo il successo ottenuto al Giubileo dei Presepisti di Lucca, quest’anno il gruppo si è presentato con un’organizzazione ancora più articolata, portando a Roma la stella cometa di San Martino: alta oltre un metro e dotata di un lungo strascico, è stata realizzata e portata in processione da adulti e bambini, sfilando davanti al Santo Padre e rappresentando simbolicamente l’intera comunità“, conclude Rossetti.

Nella stessa giornata, il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, ha inaugurato ufficialmente il presepe meccanico all’interno della Chiesa di San Martino, alla presenza dei cittadini. Particolarmente rilevante l’opera di Osvaldo Coli, recentemente arricchita da una nuova installazione realizzata negli anni da Jacopo Gambini ragazzo scomparso tre mesi fa in un incidente in moto e grande appassionato di presepi. Insieme ne aveva costruito uno con le indicazioni del nonno e la famiglia ha deciso in sua memoria di donarlo alla Parrocchia di San Martino Ulmiano, per tenerne vivo il ricordo.

Il prossimo 6 gennaio il presepe vivente vedrà protagonisti sessanta bambini dell’Unità Pastorale che, insieme ad alcuni adulti, interpreteranno gli antichi mestieri, rendendo l’evento ancora più partecipato e coinvolgente.

“La cerimonia inaugurale del 13 dicembre è stata un momento di gioia ma anche di profondo ricordo per chi non è più con noi e continua a vivere attraverso le opere e la preghiera della comunità», ha dichiarato don Marco Teodosio Giacomino, parroco di San Martino. “Il riconoscimento ottenuto ripaga il grande impegno profuso sia nel presepe vivente sia nel restauro del presepe meccanico, che ha richiesto due mesi di lavoro. Vedere la nostra stella sfilare in Piazza San Pietro è stata un’emozione indescrivibile“.

“È stata una giornata dal forte valore simbolico», ha aggiunto il sindaco Matteo Cecchelli. «Mentre la stella di San Martino brillava in Piazza San Pietro, ho avuto l’onore di inaugurare il presepe meccanico nella chiesa di Ulmiano. Siamo orgogliosi che una piccola frazione possa rappresentare il nostro territorio in un evento di rilievo internazionale. Questo risultato dimostra la forza delle nostre comunità, la cura per le tradizioni e il prezioso lavoro dei volontari“.

Il presepe meccanico resterà visitabile nellachiesa di San Martino a Ulmiano fino al 6 gennaio, mentre il presepe vivente continuerà ad animare la frazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un progetto che intreccia fede, tradizione e solidarietà, che dura ormai da oltre vent’anni nella piccola frazione del comune di San Giuliano Terme.

