Coppa Italia Frecciarossa Frosinone – Pisa 0-3. Tramoni, Bonfanti e Arena affondano i ciociari

PISA – Grande prestazione del Pisa Sporting Club che nella prima partita ufficiale della stagione batte (3-0) il Frosinone appena retrocesso dalla serie A al Benito Stirpe e passa ai sedicesimi della Coppa Italia Freccia Rossa dov’è affronterà il Cesena.

Quasi trecento i tifosi nerazzurri al seguito della squadra che il 12 di Agosto non sono pochi. Frosinone in maglia gialla e azzurra, Pisa che risponde con la seconda maglia quella rossa da trasferta. Primo tentativo è di Cuni su calcio di punizione a cui risponde un destro di Tramoni con palla fuori. E’ il Pisa a rendersi però pericoloso prima con un sinistro di Beruatto deviato in angolo da Cerofolini e poi con un colpo di testa di un intraprendente Tourè con palla pizzicata di testa sul fondo. E’ un buon Pisa in questi primi dieci minuti di gioco in cui i nerazzurri mantengono l’iniziativa. Pisa ancora pericoloso al 17’ con Tramoni che spizza di testa e libera Tourè solo davanti a Cerofolini che però calcia alto sopra la traversa. Solo Pisa in campo, Frosinone sembra in grossa difficoltà. Pisa ancora pericoloso su azione di corner con il colpo di testa di Jevsenak con palla alta sopra la traversa. Al 25’ il primo cooling break. Persiste dunque lo 0-0 ma i nerazzurri avrebbero meritato di passare in vantaggio. Al 28’ il Pisa passa in vantaggio: Cerofolini scambia con Gelli il quale non è perfetto nel controllo favorendo Tramoni che controlla e di piatto insacca l’1-0 strameritato. Breve check al Var per Forneau e gol assegnato al Pisa. Pisa in vantaggio. Si riparte la squadra di Vivarini è in sofferenza. Bonfanti ci prova dal limite dell’area palla si perde però alta sopra la traversa. La prima parata del match per Semper al 34’ su conclusione di Ghedjemis, palla in angolo. Prima defezione per il Frosinone. Esce per infortunio Cittadini entra Zaknik al minuto 37 della prima frazione. Marin viene ammonito. Il Frosinone cerca la reazione ma non è particolarmente pericoloso. Anzi è il Pisa a rendersi pericoloso ancora con Tramoni che non arriva per un soffio alla deviazione vincente. Al minuto 44 arriva il raddoppio: cross rasoterra da sinistra di Beruatto, sul secondo palo c’è Bonfanti che con il sinistro mette la palla sotto la traversa: 0-2. Esulta la squadra, esulta il popolo nerazzurro presente allo Stirpe. Il Pisa c’è. Sono quattro i minuti di recupero ma il Pisa regge agli assalti del Frosinone e va al riposo in vantaggio di due reti. Nella ripresa girandola di cambi da entrambe le parti. Il Frosinone ci prova ad accorciare le distanze ma Semper deve compiere una sola vera parata su una conclusione di Cuni. Il Pisa trova la terza rete al minuto 88: cross dalla sinistra di Angori e colpo di testa di Arena che poco prima aveva sostituito Moreo. Una vittoria schiacciante per i nerazzurri che adesso si dovranno tuffare nel campionato. Sabato 17 agosto arriva all’Arena lo Spezia di mister Luca D’Angelo.



FROSINONE – PISA 0-3



FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Monterisi, Cittadini (37’ Zaknik) Marchizza; Ghedjemis (87’ Sene), Cichella (57’ Vural) Gelli, Garritano, Kvernadze (58’ Pecorino), Ambrosino (57’ Distefano), Cuni. A disp. Frattali, Minicangeli, Haoudi, Salvini, Bracaglia, Cangianiello, Bouabre, Cichero. All. Vincenzo Vivarini

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Jevsenak, Marin (46’ Piccinini), Beruatto (60’ Angori); Moreo (86’ Arena) Tramoni (60’ Vignato), Bonfanti (62’ Mlakar). A disp. Livieri, Loria, Rus, Trdan, Raychev, Bonfanti G., Primasso. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Forneau della sezione di Roma 1

RETI: 28’ Tramoni (P), 44’ Bonfanti (P), 88’ Arena (P)

NOTE: Ammoniti Marin (P), Vural (F). Angoli 8-7. Rec pt 4’, st 3’. Spettatori 9.384 di cui 276 ospiti per un incasso di 18.524 euro

