NODICA (VECCHIANO) – Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 11.15 in Via dei Salcetti a Nodica nel Comune di Vecchiano per un incendio ad un mezzo agricolo.

Il personale VVF intervenuto ha estinto le fiamme che avevano interessato completamente un trattore agricolo e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Sul posto VVUU di Vecchiano.

