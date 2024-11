Confesercenti Pisa e Pubblica Assistenza: rinnovata la collaborazione con nuove opportunità per i cittadini

Written by admin• 1:01 pm• Attualità, Pisa

PISA – A partire da febbraio scorso, è operativo uno sportello di Confesercenti Pisa e Monte Pisano presso la sede della Pubblica Assistenza in via Bargagna. Questo servizio è stato recentemente potenziato con la firma di una convenzione tra le due associazioni, siglata dal direttore della Pubblica Assistenza Marco Lo Cicero e dal responsabile di Confesercenti per Pisa e Monte Pisano, Daniele Benvenuti, con la partecipazione di Sabrina Pardini, responsabile del Patronato.

“Siamo molto soddisfatti di consolidare questa preziosa collaborazione con la Pubblica Assistenza“, hanno dichiarato il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino, e Daniele Benvenuti. “Non solo potenziamo la presenza della nostra responsabile del Patronato, Sabrina Pardini, che sarà disponibile ogni mercoledì, ma abbiamo anche sviluppato una convenzione che, in futuro, prevede una presenza su altre sedi territoriali della Pubblica Assistenza, per offrire i nostri servizi a una più ampia fascia di cittadini. Un grazie particolare al direttore Lo Cicero per la fiducia accordata“.

Lo sportello di via Bargagna offre una vasta gamma di servizi attraverso il Patronato di Confesercenti, tra cui consulenze pensionistiche per domande di anzianità, invalidità, reversibilità e assegno sociale, ricalcolo delle pensioni, domande di disoccupazione, assistenza per dimissioni volontarie e analisi delle posizioni contributive. Inoltre, sono disponibili altri servizi tramite il Centro di Assistenza Fiscale di Confesercenti, come la compilazione dei modelli 730 e Unico, consulenza IMU, modelli RED, successioni ereditarie e modelli ISEE, con agevolazioni riservate ai soci della Pubblica Assistenza.

“Siamo molto contenti della collaborazione con Confesercenti, che ci aiuta a essere più vicini ai bisogni dei cittadini“, ha commentato Marco Lo Cicero. “Grazie alla presenza di personale professionale, chi si rivolge a noi trova un supporto concreto. Siamo certi che questa collaborazione crescerà nel tempo“.

Last modified: Novembre 21, 2024