Potere al Popolo! Pisa: “Giorgio Cremaschi presenta il suo saggio sul liberal-fascismo e le sfide del presente”

1:08 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa

“Giorgio Cremaschi, storico sindacalista ed ex presidente del comitato centrale della FIOM, nonché ex portavoce nazionale di Potere al Popolo, ha pubblicato un saggio che analizza il presente partendo da una domanda cruciale: come è stato possibile arrivare a una situazione in cui, nella maggior parte dei paesi occidentali, dietro le finte democrazie si nascondono recrudescenze fasciste che non vengono contrastate in modo adeguato? Nel suo libro, Cremaschi offre un excursus storico che, partendo dagli anni ’80, esplora le evoluzioni del fascismo, arrivando a definire il “liberal-fascismo” come un sistema che opera ormai senza ostacoli e che mira a instaurare uno stato emergenziale permanente, con misure straordinarie per fronteggiarlo. L’egemonia liberale ha infatti prima tollerato e poi normalizzato la presenza dei fascisti in Europa, fino a renderli una forza politica costante, capace di entrare nei governi, in Italia e altrove. Il libro di Cremaschi rappresenta un atto di accusa contro il populismo e il suprematismo che stanno dilagando nel mondo occidentale, portando danni a tutte le classi sociali, anche quelle popolari, nonostante vengano presentati come vantaggi. Ma è possibile invertire questa tendenza? E come? L’autore invita tutti a discuterne insieme venerdì 22 novembre, alle ore 17:00, presso il Circolo Agorà di Pisa.“, conclude la nota stampa di Potere al Popolo! Pisa

Novembre 21, 2024