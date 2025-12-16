Ospedale di Cisanello, Petrucci (FdI): “Serve un commissario straordinario per completare il trasferimento”

Written by admin• 2:13 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci (FdI).

«Per completare il cantiere e portare a termine il trasferimento dell’ospedale a Cisanello è necessario nominare un Commissario straordinario, non fare l’ennesimo sopralluogo utile solo alle telecamere del presidente Giani». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

«Da oltre vent’anni – prosegue Petrucci – ovvero da quando fui eletto per la prima volta consigliere comunale a Pisa, si parla di questo trasferimento senza che l’opera sia mai arrivata a conclusione. I continui slittamenti dei tempi dimostrano che il modello seguito finora non ha funzionato. Per questo ritengo indispensabile affidare il progetto a un Commissario che segua in modo costante l’avanzamento dei lavori, chiarendo quante risorse siano ancora necessarie e fissando finalmente tempi certi per la fine del cantiere».

«Parliamo di un intervento che è costato milioni di euro e che ha prodotto, e continua a produrre, disagi significativi per cittadini e operatori. Non è accettabile – conclude – che ogni due anni la conclusione dei lavori venga rinviata di altri due».

