Written by Redazione• 4:41 pm• Calci, Attualità

CALCI – Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di valorizzazione dei percorsi in località La Baragaglia, finalizzati a migliorare la percorribilità sia della cosiddetta “via Erbosa” sia del tracciato escursionistico che, inserito nella RET (Rete Escursionistica Toscana. n°143), porta dalla Baragaglia a Crespignano e Caprona, costeggiando la sponda Est del torrente Zambra di Montemagno.

L’intervento è stato portato a termine dall’amministrazione comunale di Calci impegnando risorse proprie per circa 37mila euro, con un duplice obiettivo: migliorare l’accessibilità del nucleo abitato della Baragaglia e valorizzare i percorsi escursionistici della zona, sempre più praticati da residenti e turisti.

Era la notte dell’8 Gennaio 2023 quando la piena della Zambra di Montemagno portò al cedimento di una sponda su cui poggiava la vecchia passerella, utilizzata come viabilità pedonale di accesso alle abitazione in località La Baragaglia. Per questo l’amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di facilitare la percorribilità della “via Erbosa”, antico tracciato non asfaltato che dalla zona di Nicosia scende alla Baragaglia, al fine di valorizzarlo come percorso di viabilità alternativa, data anche l’impossibilità di realizzare una nuova passerella pedonale, valutati i costi e soprattutto i vincoli amministrativi previsti dalle più recenti normative sovraordinate in ambito idraulico.

Per la vicesindaca ff e l’assessora ai lavori pubblici del Comune di Calci questo intervento facilita l’accessibilità alla località La Baragaglia e allo stesso tempo migliora la fruibilità della rete escursionistica in una zona, quella compresa tra Nicosia e Crespignano, molto frequentata per relax, sport e turismo.

Last modified: Aprile 24, 2026