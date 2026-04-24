“Bambine No Spose”: la Provincia di Pisa accende i riflettori sui matrimoni precoci in occasione della Giornata della Solidarietà 2026

Written by Redazione• 4:43 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Solidarietà 2026, la Provincia di Pisa, attraverso il proprio CUG (Comitato Unico di Garanzia), promuove un importante momento di riflessione e sensibilizzazione dal titolo “Bambine No Spose”.

L’appuntamento è fissato per lunedì 27 aprile 2026, alle ore 9:30, presso la Sala dei Comuni in Via Battisti 14. L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative coordinate dall’Associazione Nicola Ciardelli ONLUS e mira a denunciare una realtà che colpisce milioni di minori nel mondo, costrette a matrimoni prematuri prima dei 18 anni. Questa pratica non solo nega l’infanzia e l’istruzione, ma espone le bambine a gravissimi rischi per la salute e a continue violenze. Il focus della mattinata si concentrerà in particolare sulla situazione in Iran, dove il fenomeno persiste nonostante le pressioni internazionali, e sulla realtà italiana, dove i casi di spose bambine restano spesso sommersi all’interno di alcune comunità migranti, rendendo estremamente complessa l’opera di prevenzione. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Massimiliano Angori, Presidente della Provincia di Pisa, e della Dott.ssa Luisa Bertelli, Presidente del CUG. L’approfondimento tecnico sarà affidato alla Dott.ssa Parisa Soleimani, Mediatrice Linguistica Culturale.

“Come ogni anno un appuntamento ormai atteso e profondamente sentito dalla comunità studentesca e anche da noi in quanto istituzioni: il 27 aprile si svolgerà la Giornata della Solidarietà, promossa dall’Associazione Nicola Ciardelli, che non possiamo che ringraziare per questo strenuo impegno a diffondere così valori dell’inclusione, dell’uguaglianza, della giustizia, della pace e della solidarietà — valori che non smettono mai di essere attuali.

Il ricordo e la memoria del Maggiore Nicola Ciardelli, che ha perso la vita per la Patria, diventano cosi motore e fucina per ricordare ogni anno valori fondamentali, oggi più che mai, nella nostra società”, ha affermato il Presidente Massimiliano Angori.

” In un contesto storico e internazionale, come quello che stiamo vivendo, giornate come quelle del 27 aprile assumono così una importanza ancora più rilevante.

Un momento prezioso che la Provincia di Pisa celebrerà con un momento lunedi 27 aprile dedicato alle Scuole che si svolgerà nella Sala del Comuni dell’ente provinciale, con un intervento dal titolo “Bambine No Spose” con intervento della Dottoressa Parisa Soleimani, Mediatrice Linguistica Culturale.

Grazie all’Associazione “Nicola Ciardelli Onlus” per questa iniziativa e per permetterci, ogni anno, di vivere insieme questa bella esperienza di condivisione che nasce dal Ricordo vivo del Maggiore Ciardelli”.

L’introduzione e la moderazione del dibattito a cura della Provincia di Pisa saranno curate da Maria Antonietta Scognamiglio, Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, Programmazione della Rete Scolastica e alla Gentilezza. La dichiarazione della Consigliera Maria Antonietta Scognamiglio: “Con questo incontro vogliamo rompere il silenzio su una violazione dei diritti umani che, purtroppo, non è confinata solo a Paesi lontani, ma tocca da vicino anche il nostro territorio attraverso dinamiche spesso invisibili. Come Provincia, sentiamo il dovere di utilizzare la cornice della Giornata della Solidarietà per ribadire che non può esserci sviluppo sociale senza la tutela dell’infanzia e la libertà delle bambine di scegliere il proprio futuro. La scuola e la rete sociale sono le nostre prime linee di difesa per intercettare il disagio e proteggere il diritto all’istruzione di ogni minore.“

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e al mondo della scuola, per favorire una cultura della consapevolezza e del rispetto dei diritti fondamentali.

Last modified: Aprile 24, 2026