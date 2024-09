Roberto Sbragia (FI): “Una unica sede per i 2444 chilometri quadrati della Provincia di Pisa”

Scritto da admin• 9:49 am• Pisa, Politica

PISA – “Il titolo non vuole essere una “provocazione politica” ma solo la sintesi della situazione in Provincia di Pisa ovvero abbiamo un unica sede elettorale per tutta la Provincia di Pisa per permettere il rinnovo del Consiglio Provinciale”. A fotografare la situazione è il consigliere provinciale Roberto Sbragia di Forza Italia il quale aveva chiesto, in qualità di consigliere uscente, l’istituzione di più sedi elettive per consentire una corretta rappresentazione del voto delle comunità che la provincia stessa deve – e vuole – rappresentare, anche di quelle più distanti dalla sede centrale pisana.

Purtroppo nulla cambierà ed anche a questa tornata elettorale l’unica sede in cui si potrà votare il 29 settembre per il rinnovo del consiglio provinciale sarà ancora quella posta in Via Pietro Nenni, a Pisa, e che dista anche oltre 80 chilometri dalle comunità pisane più lontane. La mancata capacità di risposta “giunge”, a nostro avviso, in coerenza politica con le risposte che ci sono giunte durante il nostro mandato elettivo consiliare e che hanno certificato quello che potremmo definire un modus operandi politico che non ci appartiene, ovvero tempi troppo lunghi per rispondere a esigenze della cittadinanza. Cito a esempio, e non in ordine di importanza, le vicende della scuola Marconi a San Miniato, della illuminazione della rotonda alla uscita della strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, a Santa Croce – mai attivata fin dalla sua costruzione – le opere sulle scuole, la messa online dei consigli provinciali, le dirette streaming, le incongruenze politiche di una messa a pedaggio della Fi-Pi-Li, tutte problematiche che abbiamo sollevato nel mandato consiliare e le mozioni votate anche dopo sei mesi dalla loro presentazione dimostrando un tempismo politico talmente lungo che non ci rappresenta. E’ sufficiente ricordare la rotonda a Santa Croce-Ponte a Egola, costruita nei primi anni 2000, ha visto interventi per la accensione della sua illuminazione solamente nel 2024, e la vicenda della scuola Marconi è stata portata alla attenzione del consiglio proprio dalle minoranze. Ciò denota a nostro avviso, la necessità di un cambiamento radicale di direzione che consenta interventi più rapidi e mirati in tempi non geologici. Il fallimento politico della amministrazione in carica passa a nostro avviso anche quando si risponde alle problematiche dei territori con tempi troppo lunghi e non ci resta che invitare tutti i consiglieri dell’area pisana a votare, il 29 settembre, per un cambiamento.

Roberto Sbragia Candidato Consigliere Provincia Pisa

