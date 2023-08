Chiusura a tempo indeterminato dell’ufficio postale a Calci: il sindaco Ghimenti scrive a Poste Italiane

Scritto da admin• 11:54 am• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – Poste Italiane ha annunciato la chiusura a tempo indeterminato, a partire dall’8 Agosto 2023, dell’ufficio postale di Calci-via XX Settembre per lavori infrastrutturali, invitando gli utenti calcesani a far riferimento all’ufficio di Caprona (Via Provinciale Vicarese 22, Vicopisano) per il ritiro della posta in giacenza.



Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei danni riportati dall’ufficio postale di Calci nella notte fra il 7 e l’8 Agosto, quando una banda di malviventi ha fatto saltare con dell’esplosivo il dispositivo Atm-Postamat.



L’amministrazione comunale, a seguito di quanto avvenuto, ha ringraziato i carabinieri prontamente intervenuti, confidando che le indagini – cui si è detta pronta a collaborare fornendo tutte le immagini della videosorveglianza – possano portare quanto prima ad individuare e ad assicurare alla giustizia i colpevoli. Allo stesso tempo, il Comune di Calci ha auspicato una rapida ripresa delle piene funzionalità dell’ufficio postale di via XX Settembre.



A seguito della notizia della chiusura a tempo indeterminato dell’ufficio postale di Calci, il sindaco Massimiliano Ghimenti ha quindi scritto a Poste Italiane esprimendo preoccupazione e avanzando alcune richieste.



Nello specifico, ricordando “l’importanza dell’apertura degli uffici e sportelli postali per tutti e, ancora di più, per la popolazione più anziana che, spesso, agli sportelli trova l’unico modo noto per fare alcune operazioni fondamentali oltre a ritirare la pensione”, e sottlienando che “una chiusura prolungata dello sportello di Calci costituirebbe una interruzione di pubblico servizio con serie e pesanti ripercussioni sul territorio”, il primo cittadino ha chiesto a Poste Italiane – anche in considerazione della grande solidità economica del gruppo che nel solo 2022 ha avuto utili per 1,51miliardi – di “effettuare tutte le lavorazioni con la massima celerità possibile, ovvero in pochi giorni, evitando di protrarre a lungo i disagi”, affinché già dal mese di Settembre gli anziani calcesani possano ritirare la pensione all’ufficio postale di via XX Settembre.



Inoltre, il sindaco ha chiesto a Poste che, nel periodo fisiologicamente necessario all’effettuazione dei lavori, “vengano sospese le chiusure estive programmate degli sportelli verso i quali i cittadini di Calci vengono indirizzati”, principalmente quello di Caprona, nel Comune di Vicopisano, ma anche quello appena riaperto di Asciano, nel Comune di San Giuliano Terme, entrambi tra l’altro dotati di limitati spazi di sosta.

