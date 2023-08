Torna a colpire la banda della BMW. A Tirrenia rubato sterzo, cruscotto e dotazioni elettroniche

Scritto da admin• 1:13 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

TIRRENIA – Torna in azione anche a Pisa, la banda delle BMW. È successo nella giornata di domenica 13 agosto a Tirrenia in Via delle Abetelle.



di Antonio Tognoli



I malviventi nella notte hanno derubato al malcapitato proprietario di una BMW X3, lo sterzo, la console ed il cruscotto oltre alle dotazioni digitali. È il quinto caso in una settimana e questo ha fatto un po’ allarmare le forze dell’ordine alla caccia nuovamente di questa banda che agisce in special modo sui modelli BMW della X3 e X5.

Naturalmente i furti servono per appropriarsi delle dotazioni elettroniche che sembrano essere compatibili ed utilizzati dai ladri per i vari furti nei bancomat o simili.



Il caso accaduto a Tirrenia non è da considerarsi isolato, visto che poche ore prima, un altro furto era avvenuto a Pietrasanta, dove ad essere derubato è stato un proprietario di una X5.

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 14, 2023