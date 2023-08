Il Pisa torna al lavoro a San Piero a Grado. Venerdì “friendly match” contro la Carrarese

Scritto da admin• 11:47 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club torna a lavoro lunedì pomeriggio dopo i due giorni di riposo concessi da mister Aquilani dopo la sconfitta di misura (1-0) rimediata in Coppa Italia contro il Frosinone.

Il “Cetilar” di San Piero a Grado sarà il teatro della preparazione per i giocatori nerazzurri di tutta la settimana che preciderà l’avvio del campionato.

Il primo impegno del Pisa però sarà venerdì 25 agosto ore 20.30 in casa della Sampdoria a Marassi. I nerazzurri, infatti, saranno costretti a fare da spettatori alla prima giornata del campionato Serie BKT in programma il prossimo weekend in attesa delle decisioni definitive sul neo promosso Lecco riabilitato in cadetteria dal TAR del Lazio, ma ancora in attesa di giudizio del Consiglio di Stato.

Il programma della squadra prevede sempre singole sedute di allenamento a cominciare appunto da lunedì 14 agosto per proseguire poi martedì, mercoledì e giovedì sempre al mattino.

Venerdì 18 agosto ore 18 gara amichevole all’Arena contro la Carrarese prima di un nuovo breve stop.

