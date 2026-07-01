Cesvot e Anci Toscana: rinnovato il protocollo per il volontariato. Nascono gli sportelli “Comune Amico del Volontariato”

Written by Redazione• 6:48 pm• Pisa, Attualità

PISA – Si è tenuta mercoledì 1 luglio a Firenze la firma del rinnovo del protocollo d’intesa tra Anci Toscana e Cesvot — Centro Servizi Volontariato Toscana, per la promozione, il sostegno e lo sviluppo del volontariato in Toscana. L’accordo, valido per il triennio 2026-2028, rafforza una collaborazione istituzionale consolidata e introduce una novità di rilievo: gli sportelli “Comune Amico del Volontariato”.

«La collaborazione tra gli enti locali e il Terzo settore costituisce uno degli elementi di grande vitalità del territorio toscano, tanto nelle realtà urbanizzate, dove è maggiore la complessità dei temi della convivenza, quanto e soprattutto nelle aree della “Toscana diffusa”. In questi territori, in particolare, dalla sinergia tra queste due realtà si possono costruire le basi di un percorso di rilancio che aiuti a potenziare le capacità di rispondere alle esigenze della cittadinanza» dichiara Susanna Cenni, presidente Anci Toscana.

«Il rinnovo di questo protocollo rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento del rapporto tra il volontariato organizzato e le istituzioni locali toscane. Con lo sportello “Comune Amico del Volontariato” portiamo i servizi di Cesvot più vicino ai territori, mettendo a disposizione dei Comuni uno strumento concreto per orientare i cittadini e accompagnare le associazioni. È il segno di una collaborazione che non si limita alla firma di un accordo, ma si traduce in azioni capaci di fare la differenza nelle comunità» sostiene Luigi Paccosi, presidente Cesvot.

Un nuovo punto di riferimento per associazioni e cittadini

Gli sportelli “Comune Amico del Volontariato” nascono dalla collaborazione tra Anci Toscana e Cesvot con l’obiettivo di offrire un servizio di orientamento e supporto rivolto sia alle associazioni sia ai cittadini, sulle opportunità di volontariato e sulle attività delle realtà del territorio.

Nei Comuni che aderiscono all’iniziativa viene attivato uno sportello informativo gestito da operatori individuati dagli enti locali stessi. L’adesione avviene attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa che non prevede oneri a carico dei Comuni aderenti.

Come funziona

Gli sportelli sono gestiti da operatori comunali appositamente formati grazie a percorsi mirati offerti da Cesvot. I Comuni aderenti garantiscono uno spazio dedicato, un referente e un servizio accessibile con modalità e orari definiti. Lo sportello può essere collocato presso la sede comunale o in altro luogo individuato d’intesa con il Comune.

Chi può aderire

Il progetto è rivolto a tutti i Comuni della Toscana, che possono aderire singolarmente o in forma associata, anche come Unioni di Comuni, attivando lo sportello nel proprio territorio. I Comuni dove siano già attivi i progetti di “Bottega della salute” o di altri sportelli derivanti da un accordo tra Cesvot e Anci potranno attivare gli sportelli “Comune amico del volontariato”, valorizzando le esperienze già avviate.

Cosa offre lo sportello

Gli sportelli sono un punto di riferimento per associazioni e cittadini che desiderano orientarsi nel mondo del terzo settore. Offre informazioni e supporto sui servizi di Cesvot, aiutando le associazioni nella ricerca di volontari, nell’accesso a opportunità di finanziamento e ai servizi di consulenza, e accompagnando i cittadini che vogliono avvicinarsi al volontariato o costituire nuove associazioni sul territorio.

Un’agenda condivisa su più fronti

Il rinnovo del protocollo non si esaurisce con gli sportelli: l’accordo traccia un’agenda comune su tre aree strategiche che riguardano l’intero ecosistema del terzo settore toscano. Il protocollo tra Cesvot e Anci Toscana prevede il rafforzamento della formazione delle amministrazioni pubbliche sulla gestione del RUNTS e il supporto ai Comuni nelle nuove attività di vigilanza e controllo sugli enti del terzo settore. Le due organizzazioni collaboreranno inoltre per promuovere l’amministrazione condivisa attraverso percorsi formativi e momenti di confronto rivolti a enti locali e terzo settore. Particolare attenzione sarà dedicata ai territori della Toscana Diffusa e delle aree interne, per rafforzare le reti locali e la collaborazione nei settori dell’assistenza territoriale, della partecipazione civica, del welfare culturale e della giustizia di comunità.

Per informazioni sugli sportelli “Comune Amico del Volontariato”: comuneamicodelvolontariato@cesvot.it

Last modified: Luglio 2, 2026