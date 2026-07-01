Studenti dell’Università di Pisa conquistano il Guinness World Record con l’aeroplano di carta più grande del mondo

Written by Redazione• 1:42 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Un gruppo di studentesse e studenti dell’Università di Pisa ha conquistato il Guinness World Record realizzando l’aeroplano di carta più grande del mondo. Il velivolo, nato nell’ambito di ICARUS, progetto sviluppato dagli allievi di Ingegneria dell’Ateneo pisano con il sostegno del creator e divulgatore scientifico Jakidale, è stato costruito a mano utilizzando esclusivamente carta e colla.

L’aeroplano ha un’apertura alare di 20,04 metri, una lunghezza di 7 metri e ha volato per 59 metri, superando il precedente primato mondiale, detenuto dal 2013 dal Braunschweig Institute of Technology. Il record è stato certificato lo scorso 25 giugno al WMF – We Make Future di BolognaFiere.

A comporre il team UniPi sono Filippo De Paoli, Lorenzo Cioli, Emanuele Campinoti, Manuel Santoro, Giovanni Chiarelli, Luca Moni, Andrea Cipriano, Martina Cacciotti, Greta Ferrante, Gianmaria Ferrante, Jacopo Sardi, Dario Nista, Daniele Rusconi Braga, Dario Del Carlo e Gabriele Frediani.

«Tutto è nato da qualche aeroplanino di carta tra una lezione e l’altra, quasi per scherzo – hanno raccontato gli studenti –. Eravamo convinti che, con il metodo giusto, anche un pezzo di carta potesse diventare ingegneria vera. Sono seguiti mesi di studio, simulazioni, errori e ripartenze. Alla fine siamo riusciti a riportare in Italia un record mondiale che resisteva da tredici anni».

Il progetto ICARUS dimostra come creatività, competenze tecniche e lavoro di squadra possano trasformare un’idea apparentemente semplice in una sfida ingegneristica di livello internazionale. Il risultato ottenuto dagli studenti pisani rappresenta non solo un primato mondiale, ma anche un esempio di divulgazione scientifica capace di avvicinare il pubblico ai principi dell’aerodinamica, della progettazione e della sperimentazione.

Il record ufficiale è consultabile sul sito del Guinness World Records. Sono inoltre disponibili online i video del lancio e della costruzione dell’aeroplano.

FOTO TRATTE DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Luglio 1, 2026