Written by Redazione• 7:56 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club apre il nuovo Store nel cuore della città: un investimento che guarda al futuro Tra la metà e la fine di luglio il Pisa Sporting Club inaugurerà il suo nuovo Store ufficiale, destinato a diventare un punto di riferimento per tutti i tifosi nerazzurri.

di Sandro Cacciamano

La nuova sede sorgerà nei prestigiosi locali dell’ex storico negozio di calzature Francesco Rossi, in via di Banchi, all’inizio di Corso Italia, uno dei luoghi più rappresentativi e frequentati del centro cittadino. La scelta della società non è casuale. Dopo la chiusura di uno dei negozi storici della città, il Pisa Sporting Club ha deciso di investire in una location di grande prestigio, mantenendo vivo un fondo commerciale simbolico e contribuendo a valorizzare il cuore del centro storico.

Un’operazione che va ben oltre il semplice trasferimento del punto vendita e che rappresenta un segnale concreto della volontà del club di rafforzare il proprio legame con Pisa e con il territorio. Il nuovo Store offrirà spazi molto più ampi rispetto all’attuale sede e si svilupperà su due livelli. Oltre alla vendita del merchandising ufficiale, delle nuove maglie da gioco e dell’abbigliamento tecnico, sarà pensato per ospitare eventi dedicati ai tifosi, incontri con i calciatori, sessioni di autografi e iniziative promozionali che renderanno il negozio un vero punto di aggregazione per il popolo nerazzurro.

L’apertura del nuovo Store si inserisce nel percorso di crescita intrapreso dalla proprietà guidata da Alexander Knaster e dalla famiglia Corrado. Dopo l’avvio del progetto del nuovo centro sportivo e il costante lavoro sulle infrastrutture del club, anche il trasferimento del negozio ufficiale conferma la volontà di investire nell’identità del marchio Pisa Sporting Club. ù

La posizione strategica del nuovo punto vendita rappresenta inoltre un’importante opportunità sotto il profilo commerciale. Via di Banchi e Corso Italia sono tra le arterie più frequentate della città, sia dai pisani sia dai numerosi turisti che ogni giorno raggiungono il centro storico e la Torre Pendente.

Un flusso che potrà contribuire ad aumentare la visibilità del brand nerazzurro e ad avvicinare nuovi appassionati ai colori del Pisa. L’inaugurazione del nuovo Store sarà quindi uno dei primi appuntamenti della nuova stagione, in attesa dell’inizio del campionato e della presentazione della squadra di Paolo Bianco.

Nel calcio moderno il senso di appartenenza si costruisce anche attraverso iniziative come questa. Se il nuovo Store saprà diventare un luogo di incontro, eventi e condivisione, il Pisa avrà aggiunto un altro tassello importante al proprio percorso di crescita, confermando la volontà di essere sempre più protagonista non solo sul campo, ma anche nella vita della città.

Foto tratta da www.pisasportingclub.com

Last modified: Luglio 2, 2026